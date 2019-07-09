暑假好節目﹕跟孩子齊訂六大目標 彈性時間表充實暑假

休息非放縱 確立目標實踐

其實學生們寒窗苦讀了一整年，暑假略為輕鬆一下，實屬無可厚非。聖公會聖基道兒童院服務總監兼註冊社工陳香君亦認同，「暑假的確要給小朋友好好休息，但休息不等於放縱，否則生活混亂了，9月開學便很難重整」。想有一個美好假期，她建議大家先確立以下六大目標，包括：

1. 放鬆休息

家長可容讓孩子略為改變一下恆常的生活習慣，例如准許他們比上學日子稍遲一點起牀或上牀睡覺。此外，亦要多給他們一點自由時間，在這段時間內，任由他們玩自己喜歡玩的東西、做自己喜歡做的事情，甚至什麼也不做，放空、留白亦未嘗不可。

2.維持學習

雖說不用上學，但建議每天都撥少許時間溫習，以每天1小時為宜。這樣做，是幫助孩子保持學習的態度和觀念，避免暑假過後什麼都忘掉，要花時間重新再學習一遍。

3.增強技能

如果有一些技能，孩子還未掌握得太好，那就不妨趁暑假「加操」，例如游泳、打球等，由平日每周一課增至兩三課。另外，家長亦可按他們的年紀及能力，安排生活技能訓練，包括做家務、煮食等。

4.改善體質

在上學的日子，小朋友未必容易建立起恆常做運動的習慣，但暑假就是一個絕佳的機會。建議每天都撥出固定時間讓孩子做運動，如家長能夠陪伴在側，甚至一起做親子運動，不單彼此都能強身減壓，更能增進感情，一舉兩得。

5.增進情誼

一家人不妨趁暑假多參與不同的活動，維繫家庭成員的感情。另外，也鼓勵小朋友在暑假期間多相約同學見面、玩耍，當孩子朋輩關係愈好，他們會愈喜歡、愈投入來年的校園生活。

6.擴闊眼界

如經濟條件許可，讓孩子參加海外交流活動是不錯的選擇。然而，要豐富小朋友的學習經歷，方法還有很多，包括做義工、參加本地特色旅遊活動等，一樣可以擴闊眼界，帶來不一樣的經驗。

要實踐以上六大目標，陳香君認為，必先要有一個務實的暑期時間表。「這個時間表要設計得人性化一點，不能『硬繃繃』說上午9時做什麼、9時半又做什麼、10時再做什麼……孩子可不是機械人啊！」她補充，時間表愈欠缺彈性，就愈難運作，因此建議這個時間表只設上下午時段，然後把孩子需要完成的任務，分別寫在上午或下午時段就可以了。

活動「甜苦相間」增動力

另外，家長還得注意各類活動的配搭，要以「甜苦相間」為原則。「假如孩子本身已抗拒溫習，又不喜歡『操勞』的話，那就不要在同一時段安排補習加游水再去跑步了，否則小朋友參與的動力便會大減，可以在每件『苦差』之間，加插一些輕鬆有趣的活動。」

文︰沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第249期]