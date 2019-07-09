韓國選手跑入新蒲崗較量

【明報專訊】來自韓國人氣動畫RUNNING MAN的一眾選手包括LIU、KUGA、LONKY、MIYO、GAI、POPO和PALA，有着可愛的造型及獨特的超能力，今個暑假他們首次來到香港與大家見面，並邀請大家一同參與新蒲崗Mikiki及新地五大商場（屯門卓爾廣場、屯門錦薈坊、荃灣荃錦中心、荃灣新領域廣場及屯門寶怡商場）與RUNNING MAN合作的「RUNNING MAN AT SHKP MALLS超能力對戰之旅」，各商場將變身成各式各樣的競技場地，成為小朋友暑假必到放電位及潮人打卡聖地。