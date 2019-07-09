副刊
Happy PaMa 教得樂 第249期

Happy Pa Ma

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家家有禮：學節約用電 點亮城市

【明報專訊】環保意識及綠色生活習慣需從小培養，所以中華電力積極在幼稚園以創意趣味兼備的形式推行環保教育工作，今年亦會參與香港書展，並推出全新超人中中流動應用程式，以互動有趣的遊戲及故事，讓父母可隨時跟小朋友一起學習節約用電。流動應用程式內有可發聲故事書和「點亮城市」遊戲，寓教於樂，讓小朋友學習環保知識，一同努力，點亮城市。入場人士可在中華電力的攤位試玩流動應用程式內的「點亮城市」遊戲，即場下載程式更可獲取禮物。

超人中中四人組亦將輪流現身書展，陪同中華電力企業發展總裁莊偉茵出席書展首日「兒童天地 ——名人講故事」環節，也會連同中華電力工程師在周末期間在中華電力攤位跟小朋友講故事及互動。

■香港書展2019

中華電力——超人中中四人組書展攤位

日期：7月17至23日

時間：參考香港書展每日開放時間

地點：灣仔港灣道1號香港會議展覽中心3樓兒童天地3D-D24攤位

■送書展入場券

中華電力送

出40套書展入場券（一成人及一小童）予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額40個，每人可獲入場券1套。有興趣的讀者請於7月10日中午12:00前回答以下問題，連同個人資料（姓名、地址、聯絡電話）電郵至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將獲專函通知。

■問：全新超人中中流動應用程式中，除了有可發聲故事書，還有什麼遊戲？

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第249期]

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