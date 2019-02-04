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Happy PaMa 教得樂 第249期

Happy Pa Ma

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好去處：親子餐廳歎星級美食 盡情放電 冬菇頭陪你玩賽車學STEM

【明報專訊】要數本土設計而又受歡迎的卡通品牌，不得不提Chocolate Rain，那個掛着冬菇頭、一身拼布衣裳的可愛小女孩Fatina，成功俘虜不少女生的心。Chocolate Rain最近又有新搞作，品牌剛在將軍澳開設了一個集美食、玩樂、工作坊於一身的Chocolate Rain Forest餐廳樂園，不論是小朋友，還是童心未泯的媽媽，看見每個角落都有Fatina相伴，肯定興奮得尖叫！

文︰沈雅詩

小模特兒︰Hannah、Hailey

玩樂設施多元 親子互動

Chocolate Rain品牌創辦人麥雅端（Prudence）向來搞作多多，不甘寂寞，「Playhouse、車場（兒童車賽道），這些都是我從來未接觸過的，作為設計師，我覺得是挑戰自己的好機會」。

她笑言，香港家長要求愈來愈高，所以為了增加吸引力，Chocolate Rain Forest亦花樣百出，「現在搞親子餐廳，不能再單靠靚靚打卡位便滿足到大家，還要有東西學。除手作外，最理想還包含科學元素，同時亦要兼顧到親子互動」。Chocolate Rain Forest是目前將軍澳區內唯一的親子餐廳，總面積達到9000平方呎，佔據商場兩大區域，玩樂元素不單有豆丁至愛的波波池、彈牀，還有上兩周才正式揭幕的兒童車賽道，讓小朋友可一嘗駕駛樂趣。

Prudence本身是設計師，以手作藝術打出名堂，因此Chocolate Rain Forest又怎少得DIY工作坊呢！當中不單有布偶手作、手繪布袋、手繪陶瓷、花藝裝飾等美藝活動，還配合學習新趨勢，加入不少STEM的元素，讓孩子邊玩邊學編程、電子知識、AR技術等創新科技。

米芝蓮大廚坐鎮

既然是餐廳，美食當然不可或缺，而Chocolate Rain Forest對食物質素十分講究，絕非一般親子餐廳提供的雞翼、薯條、汽水等快餐食物可媲美。「我們的食物由三星米芝蓮餐廳的大廚主理，每朝早6時便去市場蒐羅最新鮮的食材，我們堅持用小店的形式去經營這間餐廳，所有食物都是即日手作的，保證大家滿意。」Prudence自信滿滿地說。

■INFO

Chocolate Rain Forest

場次︰中午12:00至下午2:00；下午3:00至5:00；晚上6:00至8:00（逢周一休息）

收費︰Eat & Play Set（$180）︰茶點套餐及兩小時自由玩

Grand Set（$368）︰輕盈茶點、兩小時自由玩、自選一項工作坊及精美禮物包

（上述套票費包一名成人及一名10歲以下兒童）

Summer Workshop（$250）︰

自選一項手作工作坊，包材料，每課1.5小時

地址︰將軍澳唐德街9號將軍澳中心地下G32號舖

查詢︰2628 7039

網址︰www.crforest.hk

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