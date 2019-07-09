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Happy PaMa 教得樂 第249期

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本周Focus．採訪手記﹕採訪名校校長的「成功經驗」

【明報專訊】作為親子版記者，最常接觸的受訪者，不是家長，就是校長、教師。近年持續的校長退休潮，令愈來愈多年輕的教育工作者晉升為校長，當中更不乏30來歲的，比小記還要年輕。據我個人觀察（純粹感覺，未經科學統計），大部分年輕校長都幹勁十足、充滿熱誠，而且喜歡以親民、開明的形象示人；尤其來自「平民學校」的更加全無架子，跟他們做訪問、「攞料」可說是零壓力。

相反，我最怕跟老一輩又或是傳統名校的校長打交道，最近便又有奇遇。話說近日透過一間專做政策研究的機構聯絡上一間傳統老牌名校做訪問，希望他們分享一些成功的教育經驗。訪問當日，我跟攝影師聯同研究機構代表，一行6人按原訂時間準時抵達校園，接待我們的，是校長的秘書。

事實上，我們在事前一直無法直接跟校長溝通，只能透過秘書小姐傳話。由於接收到的信息很零碎，於是當我們抵埗後，便急不及待問清楚拍攝的安排，亦想了解校方能否在某些場景作出配合，豈料只換來秘書小姐冷淡回應一句：「我們安排不到、配合不到！」

爽約無歉意 狀元多又如何

面對這種不友善的採訪環境，我和攝影師便唯有靠經驗「執生」，好不容易才找到角度跟學生們拍了幾張照片及做訪問，但其間校長大人依然芳蹤杳然。我們等了又等，在校園待了足足3小時，秘書小姐才再施施然出現，然後告知校長事忙，今天訪問取消！我們也來不及反應，已經立即追問，那麼訪問可改在哪天呢？秘書小姐仍然一臉木然回答：「不知道，這個答不到你。」天呀，官腔得我還以為在約特首林鄭月娥做訪問呢！

成功的教育，從來不止看亮麗的公開試成績，任憑這間老牌名校每年出多少個狀元，但校長未能以身作則，言而無信，隨便爽約又毫無歉意，所謂的「成功教育經驗」，實在沒有什麼值得跟廣大讀者分享。

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第249期]

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