揸港鐵玩溜冰 行完書展好節目

【明報專訊】下周三（7月17日）書展開鑼，爸媽們帶子女入場欣賞好書時，別忘記也到會展5樓的「香港運動消閒博覽」，博覽雖然主打各式運動及消閒用品及服務，但現場亦提供逾50項活動，當中不少適合一家大細參與。例如「棋樂無窮」展區，放有巨型棋盤，以及一架架外形像港鐵列車的電動棋子，玩法是小朋友坐在電動棋子在棋盤上行走，其間不時會被工作人員攔截問問題，主要關於乘搭港鐵的安全與禮貌。