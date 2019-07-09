獨立義工張邨文 遠赴尼泊爾 救人救狗

「在尼泊爾，普遍人家中午會吃Dhal Bhat（扁豆蓉）配乾醃菜。那晚上呢？也吃Dhal Bhat、醃菜或紅蘿蔔。第二天，也是吃這些，一星期7天也是Dhal Baht和乾菜；想想，香港人這樣吃兩餐都嫌悶！」張邨文說。2015年初他剛好完成澳洲紅十字會輔導工作項目，有一空檔，就跑去尼泊爾一圓自己的夢想——徒步喜馬拉雅山脈。他熱愛運動，最愛行山，曾任運動攀登教練。

然而，大地震後他決定留下來，是自己也沒想到的另一人生旅程。4月25日中午大地震發生時，邨文已完成27天的徒步旅行，正位於距加德滿都西邊500多公里的巴迪亞國家公園，享受陽光和微風，突然，天地就動搖了。「我分不清是天在轉還是地在搖，我感覺像是坐在一艘隨海浪漂浮的小艇……震後大概6至8秒，我才意識到『這是地震』！」邨文說。上月他曾回港1個月，然後又回到尼泊爾繼續「誰家的毛孩」工作，出發前夕他被記者抓着，約他到九龍公園找個涼處訪問，他長得精瘦結實，炎炎夏日毋懼蠓（小黑蚊）叮，坐在自有涼風的文物探知館外平台接受訪問。訪問一半，最終仍是記者捱不住，拉了他去咖啡店歎冷氣，他很隨和，也沒所謂。

睹牛羊被宰前慘况 自此轉吃素

大地震一刻，他本已買好回港及飛澳洲的機票，他卻把它捨棄，留下來幫忙：「我感到很難過。尼泊爾本已非常貧窮，天災要他們承受更窘迫的生活。」事實上，地震還未發生，他在喜馬拉雅山行山時，已痛哭了一場，那場淚水教他放棄吃肉，改而吃素。「參加我們尼泊爾社區狗TNR的香港義工，我也要求他們吃素，只是5天行程，好容易過，但當然，若要某一餐吃肉，加餸，只加錢而已。」問邨文是否vegan（純素食者）？即不吃蛋奶的全素，他卻說：「我叫plant base飲食。那次尼泊爾行山，我看到一隻水牛及一群羊，那次發生的事令我爆喊，自此我決定素食。」他說着，眼睛冒起一層水氣，快要流淚。

當時4月中行山那天，他和導遊一起登山，從山路看到下面小路有一農人趕着一群羊和一隻水牛，他問導遊，趕着牛羊一仆一碌去哪裏？導遊答：「趕去這山谷中的一個市集，殺了切成肉片，供應山上的酒店吃。」邨文聽了很不安，親眼看到我們吃一塊肉之前，動物並沒給善待，突然，那水牛走錯路，走進一條旁支小徑，農人於是大力打水牛嚇唬牠出來，但水牛身形龐大，無法在小路掉頭，驚慌亂叫就跌落山坡：「我看到心痛，水牛成噸重，以為會跌至重傷，幸好掉下去也是一條小路，牠能重新站起來，牠們給人類吃之前，還要這麼淒苦，當下我爆喊，哭了很久……」

籌錢買鋅鐵 助尼泊爾人重建家園

一次徒步喜馬拉雅山的旅行，他變了素食者，變了獨立義工在餘震不斷的山區幫忙災後重建和派發物資，也變了動保義工，一邊救災一邊替流浪動物醫病。不久他還經歷了5月12日的7.3級地震，震央靠近珠穆朗瑪峰及加德滿都之間的範圍，連同4月25日的7.8級地震，兩次尼泊爾地震共造成9000多人死亡，滿目瘡痍，頹垣敗瓦。但他仍然選擇留在尼泊爾，利用facebook和朋友人脈籌錢，為當地買鋅鐵重建家園——因為政府派發的是帆布，6月雨季來，帆布會漏水。

「誰家的毛孩」在2017年成立，每年招募香港義工前往尼泊爾與當地動物機構合作，在尼泊爾社區推行TNR，即捕捉、絕育和放回計劃，2017年為加德滿都66隻毛孩作TNR及注射瘋狗症疫苗；2018年在Palanchok Bhagawati Temple及Panauti再為203隻社區狗做TNR和瘋狗症防疫注射。

邨文成長在香港一個草根家庭，他說小時家境很貧苦，沒養過狗和貓，唯一養過的寵物是蝌蚪，後來給母親扔掉。「我有一姊、一弟一妹，父親在我中學時去世，家中的責任落在我身上，出來社會工作支持家庭經濟如是，處理家事也是我，照顧母親的角色也是我。最近母親病了，我離開香港之前，先安排好家居照顧事務才能出發。」愛上狗，是認識第一個女朋友開始：「她有一隻史納沙，我那時才知道毛孩是這麼親人。」

照顧社區狗 助絕育放回

2015年他留在尼泊爾災區3個月，第一隻照顧的社區狗是無毛狗Fuchi：「Fuchi因為體弱，毛髮全掉下來，而且身上發出異味，因為太虛弱，無法跑到街上覓食，只好蜷縮作一團，在街上等待死亡，我把Fuchi送去看獸醫，再為牠找了臨時住處。接着我再照顧其他被車撞斷腳及病狗，但很快我就知道一隻一隻救不是辦法，而是應從上游開始工作。」他去找當地社區狗數字，僅是加德滿都和勒利德布爾兩個城市已有2.2萬隻浪浪（流浪狗）。這正是「誰家的毛孩」的工作前身，接着邨文挨家逐戶叩門拜訪當地動物機構，尋找合作機會，即是從香港找來TNR的經費，由當地機構做絕育，香港來的義工幫忙捉狗、手術後的照顧和放回。今年「誰家的毛孩」已開展了兩次TNR計劃，在勒利德布爾為309隻浪浪做TNR及注射瘋狗症疫苗，其中超過200隻為狗女，為狗女絕育是他們的主要方向。邨文說：「尼泊爾的社區狗和香港的浪浪分別很大，當地人對狗很友善，狗對人也很友善，所以很容易帶去絕育。在香港，我們同時招募有醫護背景的義工，如獸醫和助護，也招募非獸醫背景的義工，他們的參與很重要，他們很有愛心，對狗隻照顧可說是無微不至。」

你或者會問邨文，尼泊爾這麼多流浪狗，你救得幾多呀！這樣的問題沒難倒邨文，雖然他慢熱、性格內斂，他想也不想，便答：「當你看到難民的問題、饑荒的問題……若你看到這些問題有多龐大，你就會感到什麼也不用做，因為問題竟然這麼龐大，基本已嚇怕了你。但若然從生命出發，看到救了這一隻狗，雖然救不到那2萬2千隻狗，但這隻狗因你而改變了生命的軌迹。」

對世界而言，做一件好事，是這麼微不足道；但對一個家庭、一隻狗來說，已改變他們和牠的一生。

■給香港的話

「我希望以我在尼泊爾的旅程，啟發香港人更廣闊的視野。我在尼泊爾山區救災工作，派發鋅鐵給村民回家建房子，他們揹着幾十公斤的鋅板，走上兩天的崎嶇山路才能回家，他們教曉我的，就是『沒有走不了的路』的精神。」

■Profile

張邨文

現為自由工作者（澳洲傳譯人員）及獨立義工，開展尼泊爾服務之前為澳洲紅十字會輔導人員，並為尋求庇護者服務，同時為澳洲RSPCA義務攝影師及拯救蝙蝠義工，個人設有Wild Connections野生攝影及環保生活網頁，主旨為「Be kind to all beings；Be gentle to the earth；May peace in your mind」。2015年創立Shelters Up Nepal救災及人道平台，2017年創立「誰家的毛孩」為尼泊爾社區狗進行TNR及福利工作。多年來在香港任職外展社會工作及歷奇輔導，2008年到澳洲修讀輔導碩士（Master of Counselling），之後留在彼邦。現時香港、澳洲及尼泊爾三邊走。熱愛運動及行山，曾任運動攀登教練。

文：朱一心

編輯：廖偉龍

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