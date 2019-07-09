妙用風扇：26℃冷氣 + 開大風扇 又涼又慳電

至於怎樣才覺得舒適？歐陽耀南表示，「溫度、風速、濕度等等，也會影響人體舒適度。假設濕度不變，冷氣設定為25℃，風速達每秒0.15至0.2米，人會感到舒適。如果冷氣設置的溫度愈高，風扇風速則需要相對提高，才能幫助身體散熱；相反，溫度愈低，所需風速愈低。以省電為前提下，可將冷氣設定26℃，而風扇風速調高一些。」據台灣經濟部能源局的節能標章網頁資料指，冷氣溫度每調高1℃，就能節省6%電量。妙用電風扇降溫，還有以下幾招。

○放空氣流動欠佳位置

風扇放在哪裏能加強空氣流動？歐陽耀南認為應根據室內環境實際情况而定。「如果家中某一位置的空氣流動不理想，可以將風扇放在該處。例如客廳呈長方形，冷氣安裝在客廳的一旁，使客廳另一旁的空氣流動不足，只要將風扇放在該處，對着冷氣方向吹，便能提升空氣流動。最重要是因應個人需要，決定風扇放在哪個位置令自己最舒適。」

○關掉不必要電器

除了室外傳入的熱力，室內亦會不斷產生熱量，導致溫度提升。歐陽耀南表示，「例如開啟中的電視、電燈、音響，以及人的活動等等。如果關掉不必要的電器，能減少熱量釋放。此外，鎢絲燈或石英燈發熱量高，改用LED燈不但省電，也避免室內溫度提升。」

○拉上窗簾擋太陽

窗簾對於阻擋太陽光線非常有效，出門前將窗簾拉上，避免陽光直接照射室內，減低室溫上升。

○用隔熱玻璃膜

想阻隔太陽入屋，但不想拉上窗簾阻擋景觀，使用隔熱玻璃薄膜可解決問題。隔熱玻璃膜能阻隔紫外線及紅外線輻射入屋，降低室內溫度，減輕電費負擔。它們有不同的透光度，市民可根據實際環境選擇。

○在地板灑水

如果沒開冷氣，可在地板灑少許水後開風扇，利用水蒸發帶走熱量的原理，也有助降低室溫。

○循環扇吹得遠

近年循環扇大行其道，扇葉形狀有別於傳統，標榜能促進空氣流動。網絡上有不少循環扇的擺位圖，聲稱將循環扇放在什麼位置，就能達到室內換氣、空氣無間循環、驅散熱氣等效果。

歐陽耀南表示，「循環扇和傳統風扇分別不大，傳統風扇吹的風也能促進空氣循環。不過，以同一扇葉尺寸比較，循環扇產生的氣壓和風量應比傳統風扇大，吹的風較遠，有助空間較大的地方空氣流動，但或會製造噪音，宜選購時測試。」