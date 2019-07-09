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變頻冷氣 省電降溫高手

【明報專訊】香港天文台指出，本地受全球暖化和城市化影響，今個夏季氣溫有明顯長期上升趨勢，6至8月的溫度較大可能為正常至偏高。

酷熱天氣下長開冷氣，大量耗電又花錢。專家指近年大熱的變頻冷氣機較傳統的定頻機慳電，懂得看標籤及產品規格來選購會省得更多。另外，將電風扇放在適合位置再配合冷氣機，可加強空氣流動，更慳電、更涼快。

雖然變頻冷氣機並非新發明，但隨着技術發展成熟及電路板生產成本下降，加上愈來愈多品牌推出，售價下調，近年多了市民選用。變頻冷氣機售價比一般定頻冷氣機貴，卻省電得多，消委會曾測試發現變頻冷氣機全年平均省電約四成。

變頻比定頻 全年省電四成

變頻與定頻冷氣運作原理不同，香港專業教育學院（摩理臣山）工程系高級講師及工程師歐陽耀南表示，「變頻冷氣通過監察室內溫度，自動調整壓縮機的轉速，起動後以較高速運行，室溫調節至預設溫度後，便以減慢的穩定轉速運作，使室溫較穩定。低轉速時的耗電量相對較少，當壓縮機轉速減半時，能量消耗只有原來的八分之一。」相反，定頻冷氣的壓縮機不能改變轉速，只能以最高耗電量模式運作，直至室內溫度達到設定值後才停止運作；之後溫度攀升，壓縮機又重新啟動，不停開關。由於壓縮機在剛啟動時的電流較一般運作時大，引致一定的耗電量。

電子產品維修師傅阮英偉亦大力推薦使用變頻冷氣機，「最大賣點是比定頻冷氣機慳電接近一半，節省大筆電費，而且溫度及濕度穩定，又不會像傳統定頻冷氣機般吹出濕氣」。定頻冷氣機之所以吹出濕氣，是因環境溫度夠低後，壓縮機會停止，但風扇仍繼續運作，所以潮濕的冷凝片會吹出濕氣。變頻機則因壓縮機不停運作，冷凝片只會凝結水點，水點最後流出街外。

選購變頻冷氣機時還有其他因素需要留意。歐陽耀南提醒，「變頻冷氣機的電子控制線路較複雜，故障風險較高，選購時宜把保養期及續保費納入考慮因素。」此外，由於變頻冷氣的機件設計比定頻冷氣複雜，機身也較重，深度較大，須留意安裝位置能否容納。

EER、CSPF值愈高愈省電

不論是變頻還是定頻冷氣機，想知道它是否省電，需要留意能效比（EER）及製冷季節性表現系數（CSPF），數值愈大，代表製冷能源效率愈高，愈省電。歐陽耀南表示，「EER=製冷量（Cooling Capacity）÷電功率（Input Power），此數值並無標示在能源標籤上，部分型號或會在產品規格中列明，EER大於3為佳。」以消委會早前測試的窗口式冷氣機為例，12款定頻機的EER值介乎2.85至3.04，兩款變頻機在半負荷（50%製冷量）的低轉速運行時，ERR值達3.93及3.99。須注意EER的計算方法，製冷量及電功率通常以相同單位（瓦W或千瓦kW）計算，但有些品牌的製冷量會以BTU/h為單位，計算出的EER值可高達9至11，但不同計法的EER無法直接比較。

至於CSPF可以更準確反映冷氣機的能源效率，它是冷氣機全年排走的總熱量及總耗電量的比率，數值愈高愈省電，可在規格中找到。

安裝高位 冷空氣分佈均勻

至於其他冷氣貼士，歐陽耀南表示，曾見過有住戶將窗口式冷氣機安裝在窗口的低位，這樣有可能使冷風分佈不平均。「因冷空氣會向下沉，冷氣安裝在高位，冷空氣才可以分佈均勻，空氣循環亦較理想。」

空間大匹數小 製冷量不足更耗電

根據使用空間大小，選購匹數相稱的冷氣機亦很重要。以變頻冷氣機為例，如果安裝在面積大的客廳，但冷氣匹數小、製冷量不足，壓縮機便需要長時間高速運作才達到預設溫度。相反若匹數過大，根據消委會資料指，冷氣機於低負荷狀態的抽濕效果不理想，用戶可能要將溫度設置調低，才能獲得等同的舒適感，以致消耗較多電力。選擇匹數時，除了要根據空間大小，亦要考慮實際環境，如果單位向西，或位處高層而四周沒有建築物阻擋，同樣空間所需的匹數便比一般單位高。

■使用空間與匹數（一般情况）：

50至70呎：3/4匹

80至100呎：1匹

110至150呎：1.5匹

160至200呎：2匹

文：李佩雯

編輯：梁小玲

電郵：feature@mingpao.com

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