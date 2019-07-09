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甜品變奏：炸湯圓 熱騰騰芒果粒搶鏡

【明報專訊】果欄姐姐說過，適合製作甜品的芒果條件有二，除了最好選用菲律賓呂宋芒，就是芒果要夠熟。甘潮咖啡及甜品店嚴守這兩個條件，若芒果不夠熟，他們當天便不會供應任何芒果類甜品。他們堅持選用新鮮呂宋芒，不放冰箱，因此每次入貨量不多，以免太快變壞。其招牌芒果甜品是「芒果奶皇丸」，可別以為是迎合現今流行的奶黃流心而創的甜點，這顆炸湯圓可是甘潮近20年前的作品。湯圓普遍都是浸在糖水裏吃，老闆Ken就想反潮流，與當時有做點心經驗的甜品師傅構思炸湯圓，設計多款餡料，當中又以芒果餡及麥提莎餡最受歡迎。為了使芒果粒「有咬口」，芒果切粒後放進冰箱冷藏一晚；用奶黃皮包裹芒果粒後，再冷藏半日，最後包上糯米皮，湯圓才炸得夠挺身。這顆炸湯圓的果肉熱騰騰，與口感煙韌、油香十足的糯米皮配搭得宜，在芸芸冷吃的芒果甜品中鶴立雞群。

另一款自家設計的是甘潮露湯圓，甘潮露以新鮮芒果肉及煮過的椰漿經攪拌機混和成漿，質感偏厚身，芒果味特別香濃。Ken表示選用的呂宋芒要夠熟，才能使芒果漿顏色深如蛋黃。配上士多啤梨的酸度令甘潮露更開胃，反而綠葡萄略甜，味道亦給芒果蓋過。此甜品本配上芝麻餡湯圓，但有客人反映過甜，故換上日式小丸子，讓甘潮露的芒果香更突出。

■Info

◆甘潮咖啡及甜品店

地址：銅鑼灣希雲街33號地舖

查詢：2366 8831

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