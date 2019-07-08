最佳男主角：不舉或心臟病響警號

事實是否如此？多年前，有高齡男名人老來生子；當然他的例子並不常見，然而證明了對男性而言，年老不一定就會失去性能力。不過，隨年紀老去，身體器官及功能的確會退化，老年男性在性行為時，或會發現受到性刺激後，未能如年輕時容易勃起，甚至有勃起而硬度不足、射精距離縮短，以及完成性行為後需更長時間才可再次勃起。

「偉哥」或與心臟病藥相冲

另一方面，很多男長者亦有代謝綜合症，如高血壓、高血脂、糖尿病及肥胖等，以上種種皆可引致血管硬化及阻塞；由於陰莖勃起時海綿體必須充血，因此如果當中的血管阻塞，自然難以完事。要注意的是，男士常見的心臟病問題，首先出現的徵狀，未必是心絞痛或氣喘，而是身體其他較幼小的血管堵塞而導致問題，不舉便是男性較初期的徵兆。因此別將性功能衰退當成正常老化過程，老人應如實向醫生反映問題，以了解是否要作進一步檢查。

如果老人有不舉問題，可考慮是否服用藥物例如「偉哥」來幫助。但若是本身需要長期服食心臟病藥物，就要注意會否「相冲」。最好做法是跟醫生商量，評估適合服食與否、劑量多少等，切勿自行到藥房購買。另外，低能量的衝擊波治療，亦可能紓緩陽痿問題，但暫時沒有長期數據參考。

肯定老人性需要

假如用盡方法仍然無法性交，老人其實亦可跟伴侶保持親密行為，如親吻及撫摸等，同樣可帶來性趣並增進感情。在中國社會中，性事從來都是忌諱不談，特別是在老人群組中，更是鮮有談及的題目。但性是我們的本能需要，如果因為性功能衰退而鬱鬱不樂，反而有損身心健康。不管是老人、家人還是社會大眾，都應對此持開放態度，肯定老人的性需要。

文：傅錦峯（泌尿外科專科醫生、香港男士健康學會召集人）