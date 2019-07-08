「營」遊外地 揀飲擇食 拒絕三高

高鹽易抽筋 吃海鮮助眠

外遊舟車勞頓，不少人都喜歡爭取時間，在車程或航程中補充睡眠，但是交通工具內活動空間小，久坐容易出現腳腫和抽筋。要紓緩問題，建議減少進食高鹽食物，如杯麵和鹽焗果仁等，以及多喝水。此外，交通工具大多較為狹窄和嘈吵，難免影響睡眠質素，低脂肉類如去皮雞肉和海鮮等，含有色胺酸，能幫助身體產生血清素，有助穩定情緒和改善睡眠質素，為旅途做好準備。

在旅途中，各地佳餚當前，難免開懷大吃，或引致過飽和胃部不適。若想消滯，不妨喝茶和咖啡，因為這些飲品含有咖啡因和單寧酸，能加快食物消化，減輕胃部不適。除了茶和咖啡外，水果含有豐富纖維和抗氧化營養素，既促進腸道蠕動和紓緩肚脹，亦有助增強免疫力，避免在旅途中受病菌感染。

水果益腸胃 多喝水防中暑

家長若與子女一同外遊，出發前，可準備一些健康小食，如梳打餅、低鹽紫菜和無添加糖果等，以助子女補充纖維和能量，預防在長程旅途中出現便秘或投訴肚餓。家長為子女選擇食物時，仍應像平常一樣，以均衡飲食為主，加入時令水果作小食，補充水分的同時有益腸胃。此外，暑假天氣炎熱，家長切記為子女預備足夠清水，以防中暑。

只要注意食材選擇和控制進食分量，想旅行玩得開心和吃得健康絕非難事！

文：梁雅姿（聖雅各福群會註冊營養師）

編輯：梁小玲

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