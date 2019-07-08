知多啲：忌轉載遺言、淒美化事件 避免模仿效應

鄭寶君說有研究顯示，當出現轟動自殺事件後，之後1至2個月當地的自殺率隨之上升，出現模仿效應（Copycat effect）。她引用2011年的韓國研究，研究於2005至2008年間追蹤國內85間緊急支援中心的數據，發現有名人自殺後的1至3周內，中心接獲的緊急求助個案大增。台灣亦出現同類情况，一份2010年的研究發現，傳媒報道名人自殺後，女性及青少年的自殺率有所上升。

葉兆輝提醒傳媒及大眾，不要以計數方式列出過往的自殺案例，不要英雄化或淒美化死者，避免稱他們為「烈士」，以免產生模仿效應，令到一些本來未必有輕生意向或決心的人模仿。

鄭寶君提醒，市民關注事件時，不宜轉載遺言及遺書內容，以免部分精神狀態較差的人士看見有關內容後可能仿效。對於網上言論紛紜，其中不乏網民討論逝者的死亡是否值得，鄭指出，逝者已矣，大眾宜避免多談，以尊重死者及其親屬。