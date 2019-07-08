小心過量留言變催命 善用社交平台救人救己

當有人留下絕望、不想活的信息時，社交平台排山倒海的留言和討論，是救命草？還是催命符？

負面留言如求救 即支援勿批判

上周三，有人在社交平台留下遺言，多名網友紛紛留言勸阻，並自發組隊到處尋找事主，最終阻止了悲劇再次發生。社交平台成為救人線索，香港心理學會臨牀心理學組主席鄭寶君表示，當用戶寫下負面留言，如「灰到爆」、「生無可戀」等，猶如發出求救信號，親友看見時，要盡快作出相應支援，「這是窗口，讓大家知道這人有些危險，需要找身邊人支援」。

然而，有人質疑此等留言只為引人注意。香港大學香港賽馬會防止自殺研究中心總監葉兆輝強調「Rather to be wrong than to be sorry」，要用同理心看待，不要批判求助者，「說到生命的時候，是不能夠錯過，沒有第二次機會」。看到有人留言想做傻事後切勿忽視，如果認識事主，最好直接找他；如果找不到或不認識事主，亦可留下安慰說話或分享個人經歷，但留言不要太氾濫及過量。

打氣勿氾濫 忌簡單化輕生原因

葉兆輝補充，網民留下「唔好死呀！」、「一個都不能少！」等打氣字句，向事主表達關心是需要的。但如果已有大量相關信息時，反而有可能吸引一些缺乏自我認同，或者想得到關心的人去仿效。

鄭寶君補充，於近日的《逃犯條例》修訂爭議中，不少年輕人於社交平台公開發表感受，是一個宣泄途徑。「過程中會產生共鳴感， 當朋友留言或給讚時， 對用家來說，是『我明白你』、『我贊同你』。我經常覺得對年輕人來說，社交平台是互相聯繫的一種方法。」但鄭提醒，社交平台盛行，影響力更勝傳統主流媒體，因此大眾在社交平台發表言論或感受時，需應用得宜，否則或會助長自尋短見的風氣。

近期連串悲劇發生後，輿論多把事件與《逃犯條例》掛鈎。但葉兆輝提醒，大眾切勿把背後原因簡單化，把反對修例看作是單一歸因。輕生者可能生前已遇到很多生活難題或情緒困擾，覺得生命沒有什麼意義，「假如沒有『反送中』事件，他們可能都有自殘傾向；而『反送中』的出現或許是一個觸發點，令他們覺得『死都可能變得有意義』」。他提醒大家，不要因為反對修例而合理化自毁行為，「你愛這個社會、這班年輕人和同伴的時候，你更加不應該捨他們而去」。

求助個案激增 長期絕望響警號

無可否認，《逃犯條例》修訂爭議備受關注，大眾的情緒多少受到影響。賽馬會青少年網上情緒支援平台「Open噏」，去年開始提供24小時服務，求助者可利用即時信息與輔導員傾談。負責計劃統籌的葉兆輝表示，近期情緒求助個案大增，由以前每日約60宗增至近300宗，求助者表示感到無奈、絕望、無助。

鄭寶君續分析箇中情緒，聽到年輕人以「好灰」一字眼來形容感受，有感自己不能控制社會事件及政府回應，失去話語權，因而產生無力感。至於「絕望」情緒，鄭表示，若長期感到絕望，已為自殺警號，「這些感覺很危險，當個案形容自己失去所有希望時，是令人擔心的警號」。

由絕望急變冷靜 或危險徵兆

絕望情緒可能化成行為徵兆，讓身邊人有所察覺。鄭指出，部分人會交託重要物品予他人保管，猶如交代身後事，亦會講出一些負面說話，如「我都不會有明天」、「生無可戀」等；另一部分人會出現退縮行為，如拒絕社交、對平日感興趣的事失去動力等，又或者搜尋傷害自己的方法。但她強調，並非每個輕生者皆有徵兆，有些人更會由悲傷絕望急劇轉變至冷靜平淡，「因為他們想到以死解脫」。她提醒，如發現身邊人有以上徵狀時，需多加陪伴或尋求專業人士的協助。

自覺無助失敗 快尋求協助

葉兆輝指出，高危人群如單親家庭、失去雙親、缺乏社會支援、自尊低、情緒病患者，特別容易產生自殘念頭；一旦自覺精神健康出現問題，譬如感到抑鬱、情緒不穩定，應主動尋求協助，「It is okay not to be okay！尋找幫助不是弱者的行為」。他表示，抑鬱症患者通常有無力感、無助感、失敗感。如果想參與近期的遊行集會，建議與朋友結伴；而尋求作伴或幫助時，最好找充滿正能量的朋友，避免負能量疊加。

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‧香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

‧社會福利署熱線：2343 2255

‧生命熱線：2382 0000

‧明愛向晴軒：18288

‧「Open噏」網上情緒支援服務

網址：www.openup.hk

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文：李祖怡、鄧安琪

統籌：鄭寶華

編輯：梁小玲

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