食物沾鼠糞 屙嘔肚痛 免疫力弱 提防大鼠戊肝偷襲

去年9月香港大學發現全球首宗人類感染大鼠戊型肝炎病毒個案，全球至今共發現6宗案例，而香港就佔了5宗。雖然仍未能確定感染源頭及途徑，但醫生相信跟接觸鼠隻或其排泄物有關。出外用餐後，回家作嘔作悶、肚瀉、肚痛，甚至皮膚、眼白變黃，是否中招？

■問醫生

◆陳：陳沛然（腸胃肝臟科專科醫生）

◆鄭：鄭志文（家庭醫生）

■以往只傳染老鼠？

問：肝炎有幾多種？什麼是大鼠戊型肝炎？

鄭：肝炎（Hepatitis）是指肝臟細胞發炎，原因可以有很多，例如病毒、細菌、酒精、藥物、自身免疫系統失調、膽石等。單是病毒性肝炎，已經有甲、乙、丙、丁、戊多種，臨牀上醫生難以分辨，必須通過血液化驗去分類。

陳：戊型肝炎有不同種類，感染的宿主亦有不同，例如有些會感染人類，有些會感染駱駝、野豬或大鼠。一般來說不同品種很少會交叉感染，但去年香港大學研究團隊首次發現有人類感染了原先只會感染老鼠的大鼠戊型肝炎，事件引起社會關注。

■皮膚、眼白變黃即患肝炎？

問：皮膚、眼白變黃，就是肝炎徵狀？

鄭：大鼠戊型肝炎是近期熱話，不少市民擔心會否發展為大規模的疫情。有病人發現自己的皮膚或眼白變黃，便懷疑自己患上肝炎，甚至是大鼠戊型肝炎。皮膚或眼白變黃的確有可能是肝炎徵狀，但還有其他病症也會出現這些徵狀，例如膽管炎、黃熱病，都可能令肝酵素升高而出現黃疸；其他情况如病人患有葡萄糖六磷酸去氫酵素（G6PD）缺乏症，溶血情况出現問題，都有可能出現皮膚、眼白變黃徵狀。所以發現皮膚或眼白變黃，不一定是肝炎，醫生必須詳細問症及化驗血液才能確診。

■戊型肝炎 4至6周自動痊癒？

問：如何治療大鼠戊型肝炎？

陳：大部分甲型及戊型肝炎都屬急性肝炎，一般徵狀是作嘔作悶、肚瀉、肚痛，或有黃疸，亦有些病人好像患了一場重感冒，一般在4至6星期後自動痊癒，毋須服食藥物。如醫生確診病人患上戊型急性肝炎，而病人並非孕婦、長期病患或自身免疫系統有問題等高風險人士，醫生只會給予病人適當建議及緊密監察，例如避免飲酒和服用保健產品，以免加重已受損的肝臟負擔。

而大鼠戊型肝炎第一個感染個案，醫生曾處方利巴韋林（Ribavirin）抗病毒藥物，但由於目前個案不多，治療經驗不多，所以未能肯定其治療大鼠戊型肝炎的效用。除非患者病情轉差，或出現肝衰竭，醫生才可能考慮肝移植手術。

■香港會否大爆發？

問：戊型肝炎如何傳染？會否大規模爆發？

陳：肝炎可以分為兩大類，一類是經血液或體液傳染，乙、丙、丁型肝炎便屬於此類；甲、戊型肝炎則是進食了未煮熟的肉類、動物內臟、海鮮或不潔食物引起。從數字上看，每年感染戊型肝炎的個案約有100宗，而今次香港感染大鼠戊型肝炎的5宗個案，病人都有服用抑制免疫系統藥物或曾接受器官移植，所以懷疑與免疫力較差有關。由於只有少數個案，所以醫學界還未能確切掌握大鼠戊型肝炎為何會感染人類，但估計與進食了被大鼠糞便污染的食物或水有關。

根據臨牀經驗及專家指出，暫時未有出現人傳人或大規模爆發的迹象。市民毋須過分擔心，情况就如早前香港爆發的麻疹事件，這種病毒可透過飛沫及空氣傳染，但後來發現大部分感染個案在機場發生，最後在機場做好隔離工作，最終亦可防止傳染；登革熱事件亦一樣，由於發現不少病人在獅子山受到感染，政府封山一段時間及做好除蚊工作後，成功制止了在本地擴散。所以只要大家合力截斷傳播途徑，就不用擔心會爆發大規模疫情。

■斷老鼠米路防擴散？

問：怎樣防止傳染？

陳：戊型肝炎是「病從口入」的疾病，大鼠戊型肝炎估計是因為食物被老鼠糞便沾染並感染人類，所以要預防大鼠戊型肝炎爆發，必須由處理人和老鼠兩方面入手。我們要確保個人衛生及食物安全，例如進食前洗手，如廁後必須洗手及清洗乾淨進食器皿等。食物安全方面，生熟食物要分開擺放、徹底煮熟肉類或肝臟食材，才可以殺死內裏的病毒。

老鼠方面，主要是截斷牠們的食住行，例如妥善處理垃圾及廚餘，清理牆角雜物、堵塞牠們藏匿和堵塞牠們出沒管道，以減少老鼠聚集及繁殖能力，由老鼠引發的疾病便可以控制。

文：Genki

插圖：杜思頴

編輯：林曉慧

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