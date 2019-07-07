星期日文學‧譚劍：在極荒謬城市，寫極科幻故事

我們相約在大嶼山東北部一個碼頭，那天下午天色和煦，記者早到順道環繞灣岸走走，眼見盡是外籍人士與遊人，或本地人在談論加拿大哪區買樓較好；沙灘上步道上的閒情與悠然，跟烽火連天的六月相比，船程一覺醒來驟然錯置得如穿梭至另一時空。問譚劍為何由住了十六年多的西營盤鬧市搬到這裏，他說因二○一七年身體抱恙，且開始「頂唔順西營盤」在港鐵通車前後的巨大轉變、嘈吵與焦躁，需要找個安靜的地方：「這裏很多外國人和中產居住，你會發現這跟香港很抽離，就像一個dystopia（反烏托邦），人們覺得好安全好舒服，但唔知人哋其實食緊你。」這種披上華麗外殼的社區，包裹着扭曲的社會形態，相信他早察知。那居所的轉移在寫作上可有帶來轉變？由居住西營盤時以小店為創作背景的《人形軟件》，到最近新寫的短篇小說其中一個場景轉至昂坪360，他說：「日後將慢慢把小說場景轉移至這邊。」

文心初萌來有自 中五風雲變幻時

寫作年資約三十載，他自言創作量不豐，近十年在台灣卻屢見他獲小說創作獎，包括「全球華語科幻星雲獎」、「九歌30二百萬元長篇小說獎」最後四強、「倪匡科幻獎」等，其創作橫跨不同種類：科幻、奇幻、推理、犯罪、輕小說等。譚劍生於一九七○年代的香港，長於一九八○年代，中五會考那年對他的衝擊和影響很大，那年剛巧處於一九八九年的變幻時代，他憶起六四當時居於維園附近的情境——在家中聽見遊行隊伍破喉吶喊、高呼口號，以及連串歌唱聲，他說：「當然無心機溫書，即刻走落去行，嗰時你唔會溫到書㗎。」一個中學尚未畢業已讀過關於文革十年史的書、快踏入成年的學生，懊惱也憤慨，讀到書中字裏行間就感嘆「點解老舍都會畀人鬥死㗎」。以為這個政權快要倒台之際：「當時很多人如此以為 ，改革開放、鄧小平在國際上的評語不俗，一九八七、八八年去過大陸時感覺良好，對它開始有憧憬，當然未至於認同。」然而，六四事件發生後，他心中充滿疑惑，中五的他內心呼喊「點解個世界會咁嘅」。心中種下的疑問與激憤，大概讓他那顆期盼以寫故事引人關注社會的心潛伏萌芽，及至往後發展成對未來世界的探討。

畢業後輾轉修讀電腦及資訊系統，後來更進入IT職場，一做就是十多年。可是，因會考後在圖書館任暑期工、整天閱讀倪匡浸淫在書本，以及高中時偶爾讀到喬治．奧威爾《一九八四》而深受啟發，嘗試創作科幻小說《虛幻與真實》並初次獲「新雅少年兒童文學創作獎」的他，興趣依舊是閱讀和寫故事：「那時我最有興趣的是讀尼采和文化研究相關的書籍。」與同儕、同學或同事未必擁有共同嗜好，譚劍經常到二樓書店打書釘、捧書回家：「當時台灣解禁，出版了不少文化研究的書，例如志文出版社就出版不少尼采、黑格爾等專書，我那時就把這系列捧回家讀。」後來認識到修讀比較文學的太太，更不時一起討論。回想閱讀的興趣，他認為因那代人的童年物資匱乏，主要娛樂就是看書：「小朋友呢，真係有辦法一個暑假睇晒圖書館書架上所有科幻小說㗎。」

巧施妙筆寫故事 文字淺白不容易

進入IT行業，對譚劍的創作也許不無幫助，工作接觸到的科技資訊，是其中的創作養分，但他坦言：「寫完第一本長篇小說後我覺得好辛苦，覺得自己沒能力寫。」他感到力不從心，懷疑自己寫小說的能力，便嘗試修讀企業管理碩士（MBA），並停筆了好一段日子，但修課期間他學會的，是有別於其他同學學到的「知識」——課程讓他更明白商業社會控制和剝削人類的方法。後來沒栽進商業世界的他，重回小說思考，反問自己：「寫小說是否需要一些技巧呢？」當年剛好出現網上訂書的平台，他即在亞馬遜（Amazon）訂購美國出版研究寫故事或編劇的書籍，空閒時大量閱讀這類書，遂發現寫長篇需要技巧，未必光坐着就能想透。其後出版了入圍台灣「九歌30二百萬元長篇小說獎」最後四強的《黑夜旋律》（二○○八年），小說啟發自譚劍很喜歡的一部電影《七宗罪》（Se7en），同是七個背負着不同罪行的人，非線性的發展而最後有所交疊、命運交織綿延，「那時看電影知道了hyperlink cinema，講的是人物之間在各自的故事線上互相影響」。

譚劍喜歡講故事，以講故事去吸引人，以至傳達信息：「因為你有故事，會比較容易讓人感同身受。」小時候受香港知名科幻作家倪匡的故事所吸引而進入科幻世界的他，一直記着倪匡對他說的三句：「文字要淺白，情節要動人，寓意要深刻。」這看似簡單的三句，譚劍說，「是很難做到的事，要很精準和簡潔，將多餘的文字斬除」。他認為重視讀者的作家都會這樣做，例如日本的一些作家：「東野圭吾或日本作家普遍也是如此，重視版面的留白，空白的地方也重要。」同樣令他留下印象的，是Dan Brown曾在大師班中說過的一句「讀者唔止係睇你寫咗乜，仲睇你刪咗乜」。寫小說時，譚劍喜歡用mind map（心智圖）加timeline（時間軸）去構思小說，寫長篇小說時會先想結局：「因為我沒能力一邊寫一邊構思，未諗到結局不會開筆。因為如果你個故事講求邏輯推理，要鋪線、要埋伏，若不先想好結局，是無法寫的，這和其他小說類型不同。」

讀者小眾少人吼 科幻門檻高要求

相對中國近年由科幻作家劉慈欣憑藉《三體》和郝景芳《北京摺疊》分別於二○一五、一六年獲雨果獎（Hugo Award）後帶來的科幻熱潮，在香港創作或閱讀科幻小說的人不多，譚劍更宏觀地觀察全球狀况，他認為無論是西方、日本或中港台，科幻從來都是小眾。若粗野地劃分嚴肅文學、類型文學、通俗文學三類，他認為前兩者都是小眾，讀者為數不多：「像日本的本格推理，島田莊司的那種，即使在港台或在日本都屬小眾；當紅的是東野圭吾，較大眾化的那種。科幻的情况其實一樣。」譚劍回想往年在日本科幻大會的交流，或跟中國科幻作家傾談時發現，科幻於各地同樣是小眾：「只是大陸的人口基數大，但其實讀科幻、寫科幻的人口比例不高。」和本格推理的原因一樣，他認為科幻小說對讀者的要求比較高：「讀者聽到科幻、本格推理就不想看，感覺很遙遠很深奧，所以從來無流行過。如果作品本身定位是流行，代表作家刻意降低門檻，用一些devices（裝置方法）讓讀者更容易進入小說。」以他的長篇科幻小說《人形軟件》為例，他當時寫AI（artificial intelligence，人工智能）的故事時，很多人並不知道AI是什麼，所以他加入了雲吞麵店這本土元素，讓讀者更感共鳴更容易進入小說世界。像他常用的一個比喻：「你做了一間精美豪華、設備優良的房子，但若沒有一扇門，讀者是無法走進來觀看的。」

科幻小說或科幻本身難以定義，對於科幻的定義，譚劍如是說：「每個作家有自己的理念，我會鼓勵大家用各自的方法去做，就如現在常說的『兄弟爬山各自努力』一樣，無理由大家用同一種方法。因為若你界定科幻應該點寫點寫的話，本身就是一種極權，係類近propaganda政治宣傳。」即使同是科幻作家，與另一個之間差異也可以很大，譚劍提到二○一七年到香港參加Melon科幻大會的美國科幻作家Charlie Jane Anders：「她那本曾獲星雲獎最佳長篇的小說（All the Birds in the Sky），結合科幻、奇幻、女性主義等，完全無法被分類，但讀到最後你會被它感動到。所以我愈來愈覺得沒有一套公式去講科幻。」

二○一六年下半年因為工作，譚劍在台北住了半年，但在那邊：「我完全寫唔到嘢，因為對香港有感情，離開咗香港，寫咩呢？」這份對香港的情感，延伸至他對未來的想像，他直言與這個城市的命運綑綁相連。對他而言，在中港台之間，香港的科幻發展在華人地區，屬於寫作題材最多的一個：「因為你很容易見到荒謬的情况，就是說你會看見中環一邊的人很光鮮，但隔幾條街就見到人執紙皮。台灣可探討的題材沒香港豐富，而大陸如果再收緊，現在寫科幻的未必能寫下去。」回顧一九八三年，中國科幻小說被定性為「精神污染」，在「清除精神污染運動」中被貼上標籤後，中國的科幻雜誌紛紛停刊，除了在一九九五至一九九八年間譚劍斷斷續續閱讀的《科幻世界》能倖免，他感慨道：「所以我對中國科幻有點擔心。」反觀在香港，他不時留意到反烏托邦的書寫，如陳冠中和韓麗珠的小說。雖然談到後來，他顯得有點黯然：「𠵱家好矛盾，不斷改變自己諗法，香港形勢變得好快。」

受眾口味影視塑 前人佳作應重褒

大概在二○一六年，譚劍決定離開工作了十多年的職場，辭掉IT的工作，投入全職寫作的生活，包括小說創作及編劇工作。小說創作在香港難以「搵食」，譚劍認為依靠國際市場，才是出路。

文學與電影改編，一直引來不少討論，在科幻世界，科幻電影的受眾固然遠超於科幻小說，深深影響大眾對科幻的口味，譚劍說：「有時科幻電影被通俗化，譬如說本身很優秀的科幻電影《天煞異降》（Arrival）深具探討性，很多人卻覺得很沉悶，是因為大家習慣看特技。又例如《星際啟示錄》（Interstellar）的結尾我覺得好爛、無新意，卻引來許多好評。」他認為加上Netflix的發展，將來可見對科幻小說的影響更大，因為冇戰鬥、冇動作、對白少，而且故事結尾沒有特定答案的科幻片如《星球索拉羅斯》（Solaris），會讓人感到沉悶，但它探討的是更深層次、人類與太空人無法溝通的關係。

香港書展本年度的主題是科幻及推理文學，其中介紹的作家包括譚劍，而他認為更應該推介的是張君默和宇無名（原名麥繼安）等作家：「我哋唔應該遺忘呢啲努力過的好作家。」譚劍預告書展將推出三本新書，兩本是前作《黑夜旋律》和《人形軟件》的修訂版，另一本是短篇結集，其中收錄一篇有關香港科幻小說發展史的文章，當中會介紹這些或被人忽略的作家和小說：「據香港科幻會前會長白錦輝先生所寫，博益出版其實早年出了一批以香港為主題的科幻小說，我把部分書list記下來，希望未來有心的人會找來研究。」

文 \\ 林凱敏

攝影 \\ 林靄怡

編輯 \\ 關曉陽

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