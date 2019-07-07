無定向學堂：網民儼如漫畫英雄？ 制度失能 用私刑對抗惡人

熱愛美國英雄漫畫的香港科幻會會長麥家凱（筆名天馬先生）從研究漫畫興衰中發現，當警察不能有效停止罪惡，加上警察投訴制度失效，民間便會寄望英雄出現，用制度以外方式討公道；超級英雄對付壞人，與網民將警察起底，說到底其實都是民間對「惡人」執行的一種私刑。

英雄漫畫投射人民心靈

「即是一些制度內搞唔掂的，民間就有自己的方法捉他和打他，所以英雄的角色其實同時是私刑執行者」，麥家凱說，不論美國抑或香港漫畫，開初的目標讀者群都是低下階層，而當這些漫畫能夠反映人們內心的心靈投射與希望，就會大受歡迎。

對付「街霸」以至「外敵」

以美國為例，自1930年代起開始有英雄漫畫，當時全球陷入經濟大蕭條，美國本土因貧窮問題引發的罪案多不勝數。「因此早期美漫英雄，處理的問題都是好neighborhood的，例如蝙蝠俠（1939年）一開頭都是捉賊多，講偷嘢、打劫。」而能夠捱得過時間洪流的早期美漫英雄寥寥無幾，幾乎只剩超人（1931年）和蝙蝠俠。

直至二戰爆發，英雄對付的對象由街邊惡霸變成外國敵人，「1940年代，美國隊長（1941年）出現，因為當時二戰開始，大部分人民心靈投射不再是社區層面，而是變成國家級別」。二戰結束後，則兩類並存，既有處理外敵的英雄人物，如對付共產國家蘇聯特工黑寡婦等的鋼鐵人（1963年），亦有重回街頭治安、黑社會問題之作，如蜘蛛俠（1961年）。「你記不記得蜘蛛俠最初出來行俠仗義的原因，是因為Uncle Ben死了。其實蜘蛛俠最初得到超能力之後是去了打摔角，有日他在街上見到有個劫匪打劫，但他沒有動手捉拿，後來這個劫匪殺死了Uncle Ben，令蜘蛛俠極為自責，認為自己需要挺身而出懲罰那些在地區內蝦蝦霸霸的人。」由是引伸出「能力愈大，責任愈大」，這句在蜘蛛俠第一集結尾出現的經典對白。

治安轉好 英雄漫畫走下坡

美國1980年代以前，可說是超級英雄漫畫的黃金時代，正因警察不能有效停止罪惡，人民才會將私刑執行者出現的期望投射去漫畫。但隨着美國90年代起犯罪率下跌，治安轉好，超級英雄漫畫即走下坡。「因為變得太離地了，最差的情况是《蝙蝠俠4：急凍人》（1997年）無人睇，直至2005年推出《蝙蝠俠：黑暗騎士三部曲》才有人睇番。Marvel在1990年代甚至面臨破產，要賣蜘蛛俠和X-Men版權。」

英雄歸制度：自由vs.監控

「直至一套叫Watchmen（《守護者》，1986）的漫畫出現，嘗試將現代的問題加入去，直情將美國英雄都拉到落地。」Watchmen提倡超級英雄都要註冊，歸入制度內。「因為既然政府制度開始work，為何我們還要制度以外的東西呢？既然有專業警察，為何要業餘英雄？人們甚至開始恐懼超級英雄，因為他們的能力太大。」Marvel以英雄註冊制為基礎，在2006年推出《英雄內戰》（Civil War）系列，成功將英雄漫畫起死回生。

《英雄內戰》漫畫講述一班年輕英雄追捕罪犯，卻意外造成大爆炸、死傷慘重的悲劇後，美國國會提出英雄註冊法案，原本團結一心的超級英雄分裂為兩派，包括支持法案的鋼鐵人派和反對的美國隊長派。「故事中間重要的角色是蜘蛛俠，他一開始是支持鋼鐵人，但就在公開身分後，他的全家被尋仇致死，跟住他轉投美國隊長陣營。」結局令人驚喜，美國隊長原可以神盾撞死鋼鐵人，但此時圍觀的市民用石頭砸向他，覺得他是壞人，「美國隊長覺得自己輸了，因為他為守護自由去全力捍衛的時候，市民甘願放棄自由，自願交由政府去監察。美國隊長當時選擇停手，一個人接受拘捕。這個結局是令到整個看Marvel故事的人重投懷抱」。

他認為故事成功的原因或多或少是因為911事件後，政府加強對市民的監控，市民掙扎究竟是不是應該出賣私隱，去維持社會穩定？「將一個時事包回故仔中心，引起共鳴。不過老實說，《英雄內戰》其實宣揚一個好老土的價值觀，就是要團結，美國隊長和鋼鐵人分散就會兩敗俱傷。」

《龍虎門》崛起 因警察無能

「香港英雄漫畫亦一樣，例如《龍虎門》（1970）主角王小虎就是要去懲治一些當時警察會收賄賂而捉不到的壞人。」在1960、70年代，香港人口膨脹，社會資源不足，市民似乎已經習慣賄賂公職人員以獲取資源，而三合會不斷坐大，與警方勾結的情况並不罕見，不少罪犯亦可以藉貪污而逍遙法外。

麥家凱指雖然《龍虎門》並沒有太多刻劃警察無能的情節，但亦有相關暗示，「《小流氓》（《龍虎門》原名《小流氓》，自第99期起易名）時代，對手主要是香港毒販和黑社會，如第2期主角在擒獲販毒大魔頭和瓦解其販毒組織後，甚至得到警方為民除害錦旗和一萬元獎金，或多或少代表警察失能和治安差」。

「龍虎門其實本身就是一個黑社會，雖然不會主動收保護費，但有人畀他，他又會照收。所以為何一開始叫《小流氓》，因為最初處理衰人的方法都是以流氓的方式去做。書中描繪香港有地下秩序，黑社會都有分好和壞。」替無能的警方執法，收拾惡人的大快人心情節，在治安惡劣的香港如同心靈雞湯，令《龍虎門》盛極一時。

不過，好快就被古裝漫畫《風雲》（1989）與中譯日本漫畫《龍珠》（1984）從後趕上。麥家凱相信轉捩點是1974年廉政公署成立，香港治安好轉，而且杜絕了大部分政府內部的貪污舞弊情况。「我都不覺得身處香港有危險，我便無辦法投入英雄漫畫。而當警察或公職人員的投訴機制有效，民間的私刑應該會大量減少。」其後，《龍虎門》的故事背景亦由香港移至日本，轉而對付日本第一黑幫羅剎教。

杜絕起底 靠完善監警制度

回到今天的香港，因為《逃犯條例》修訂風波，有網民網上起底數百名警員資料，而國際知名黑客組織「匿名者」（Anonymous）亦在網站公布了628名香港警員的個人資料。警方網絡安全及科技罪案調查科（網罪科）至今拘捕9人，涉嫌對警員起底等網絡罪行。

麥家凱稱這班起底的網民儼如網上的英雄，「在他們被捕之後，有人甚至提出要承繼他們遺志，因為覺得他們做的行為正確。有些人甚至提出想要發展警察信用系統，如像內地有民眾信用系統，想分出邊個是衰警察」。他相信，當起底行為繼續獲得群眾歡呼聲的時候，就會一直持續下去。

勿包庇衰警察

其實他留意到，今次港人仇警情緒並沒有如雨傘運動時候般強烈，「雨傘時人們覺得所有警察都是衰的，今次理性多了，有6‧12在場示威者提到有可能好多警察都已經射歪了橡膠彈，否則傷亡不會咁少，我覺得這個說法是make sense的。但我們無辦法表揚那些故意射歪的良心警察，這些好警察也不想被表揚，怕工作受影響。所以唯一方法就是去懲罰衰警察。整個警察系統會健康好多，因為一旦包庇衰警察，只會將好警察推向衰的一方」。但可恨的是從七警案和朱經緯案可見，現行制度偏袒衰警察。

「當政府和警方不斷用迴避的機制處事，在網絡不斷發展，但整個政府的自我修正和自省能力愈來愈差的時候，我覺得就是因為制度失能，才令到人民要用私刑，和美國英雄漫畫當時受歡迎是有異曲同功之妙，好類似的一樣嘢。」因此，他相信要真正杜絕網民再對警方起底或執行私刑的唯一方法，就是要完善監警制度，「直到警察投訴制度能夠健全，社會輿論覺得對警方起底真的騷擾到人，人們覺得不正確才有可能慢慢降低。但我們現在看到的只是政府不知悔改，但網民起底後，發現有錯漏會勇於道歉、不斷修正」。究竟是誰人在儆惡懲奸？

「萬能Key」不再？

與雨傘運動時警方幾乎一律以俗稱「萬能Key」的《刑事罪行條例》第161條，即「不誠實取用電腦罪」為由拘捕網民的方式不同，網罪科今次運用了4條不同法例拘捕9名網民。

指控包括：

1. 不誠實取用電腦罪，拘多次嘗試登入警方內聯網的人；

2. 刑事毁壞罪行，拘發動DDoS攻擊警方網站的人；

3. 《個人資料（私隱）條例》第64條，拘對警察起底的人；

4. 《刑事罪行條例》第61條，拘在Telegram散佈威脅攻擊政府言論的人。

熟悉科技罪行法例的香港律師會理事、自由黨陳曉峰律師相信警方不再獨沽一味用「萬能Key」，是與今年4月終院判律政司「試題泄露案」敗訴有關，因為當時判辭指出用自己電腦犯案不能控不誠實取用電腦。

就指控1，他指出只要證明網民是借用別人電腦或公用電腦犯案，警方就有機會告得入。而指控2，由於DDoS是較為專業的黑客攻擊伎倆，或許已經足以證明網民是有意圖犯案，刑毁罪最高可判終身監禁；他相信指控3和4入罪機會頗高，不過由於法例的最高刑罰較低，相信阻嚇作用不大。

文 // 彭麗芳

圖 // 網上圖片

編輯 // 林曉慧

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