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2019年7月7日星期日
星期日生活
生死、仁義與尊嚴
gonna be ok
七情上面：走到山窮水盡處
果欄：致劉美君——願你知道，年輕人眼中香港未來是個謎
什麼人訪問什麼人：狗屎是養分——李立峯訪譚蕙芸
影像特區：人去樓空 議員枱面的絮語如殤
同場加映：法媒關鍵字 思考「立會衝擊」
讀書\時令讀物：現實主義抗爭策略與Skin in the Game
開門讀書：那夜的無伴奏大提琴組曲
三松閣：家長主義 有何不妥？
chungkin express：22世紀抗爭網絡
阿貓阿狗︰#36放鬆
同場加映：《蜘蛛俠：決戰千里》造假時代，造神者的遊戲
評影習寫：普通觀眾、二
家明雜感：《上流寄生族》（二）：下層建築
影片簡評：《漫長的告別》 I
咩世界：第123期 ／噩夢
單元連載
星期日文學‧譚劍：在極荒謬城市，寫極科幻故事
療傷達人中醫李家麟 運動終極勝利 在於回應自己
家常便飯：苦澀的六月 想起快樂蜜蜂甜味意粉
通識導賞：保育舢舨 先守護船廠
無定向學堂：網民儼如漫畫英雄？ 制度失能 用私刑對抗惡人
街知巷聞：「香港鬼佬」錄荃灣半世紀故事
未來城市：柏林凍租 紐約組租客聯盟 香港租客如何自救？
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影片簡評：《漫長的告別》 I
【明報專訊】鄭政恆 3.5★
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