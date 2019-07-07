副刊

星期日生活

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讀書\時令讀物：現實主義抗爭策略與Skin in the Game

【明報專訊】你永不能完全說服一個人知道自己是錯的，唯有現實可以。……現代性的詛咒正是，我們身邊愈來愈多人擅於解釋，拙於理解。——塔勒布

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