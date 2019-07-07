七情上面：走到山窮水盡處

人在絕境之中，悲鳴、絕望、激憤。愈愛香港、愈敏感的青少年，痛苦愈深，自毁自殘，他們甘作死士。立會那碎裂的玻璃，激起了一層層盤根錯節的焦慮與創傷。暴力引發不安，政府建制齊聲譴責；另一邊廂，青年絕望引發末世悲情。不同的群組，抱着對立的情緒碎片，四分五裂。把7．1事件紛亂的情緒，一一臚列出來，或可避免掉進仇恨與輕生的漩渦。

7．1當日，看見衝擊的畫面，局外人都深感不安。暴力不是香港人那杯茶，有違大眾共識，那是「極端」行為，馬上嚇怕大多數的香港人。親建制者，暴徒／暴動之說，輕易就派上用場。這是集體情緒最外露最浮淺的表層。但對參與百萬行的市民而言，暴力承受不了，把衝擊者想像／定性為「鬼」，把他們切割，香港人守法那貞節牌坊就可以安定下來。

嶄新的香港人

然而，當大家證實「鬼」是人、是絕望的死士，甚至是最愛香港的自己人，大家出乎意料，又隱然覺得情理之中，因為林鄭的鐵石心腸與花崗岩腦袋，已經冇遮冇掩，年輕人被逼瘋了，很易理解。意料之外的是，港人真的不習慣（也未見過）這種「為公不為私」的暴力。年輕人不怕暴徒污名，不理泛民跪求退下，願以前途甚至性命作籌碼，身體之痛，背負污名之屈辱，甘願一一承受。這是香港文化價值之中所罕見的。罕見的社會情緒，必須在現場親歷其境，又或靠忠誠的記者直擊報道，才能讓大眾直觀現實。其他轉述與標籤，都很容易以既有的標籤，套在新生的社會現實之上，舊瓶不配新酒。

7．1遊行到金鐘的拐點，左邊往遮打公園，右邊往立法會「暴力」現場。左邊不必承受什麼後果，遊行表態，謹此而已。但向右轉，立刻意識到危險、鎮壓、驅散、拘捕。我右轉往政總，氣氛立時轉變。大部分像我這樣的中年人，在政總現場都會覺得陌生、震撼、悲慟。夏慤道pack滿年輕人，口罩掩面，保鮮紙包手，一呼百應，組成人鏈傳物資。用盡心力做好支援，他們大都是少年人、青年人、中學生、大學生！沒到過現場的成年人，可以想當然地、輕易地，老屈他們是受過訓練、被煽惑、有預謀、係可怕的暴力的「小魔怪」。但親身在現場的人都可以說：他們是嶄新的香港人，暴徒標籤根本難以冠在他們頭上。林鄭若走到現場，輕易就感受到年少的強大氛圍。他們沒有直接參與暴力衝擊，他們是「小衝衝」，不想受傷，不想被捕，但積極參與。他們沒有勇武暴力的氣質。他們是發瘋撐運動的感性支持者，包括我。這些負責打氣、補給的初中生及少年人，是運動裏最美麗純真的一層，少年情懷，簡單直接，未被成年掛慮所侵蝕。

妻子同遊行，但先回家。我應承她留在安全的位置，因此我長時間在政總旁的行人天橋，可以下望撞玻璃的現場，也有鬆動的退路。天橋又是洋葱的另一層：不想在暴力衝突的風眼，我是不願流血、被拘捕的一群；也不是傳統意義上的花生友。在安全的距離，希望箭頭被打、被兇的時候，在後面撐住，令「速龍」較難在眾目睽睽之下出手太重。天橋上的人群中，感受到大家的同情、關心與「自保」。我們精神上支持勇武者，當他們「佔領」立法會，走入大樓內的大窗，用手機燈火向外邊的我們揮手，大家報以熱烈的歡呼。可以肯定，這一層的港人，是onlooker，但對拼死推進的年輕人感同身受。就算林鄭團隊與建制派定性為暴徒，這一批在場的同情者肯定不會改變「不割席」的立場。

我得承認，當我內心愈能承受不同的情緒，我愈能理解「死士」視死如歸的心理。有一部分的我，對林鄭的醜惡、偽善、麻木不仁，嬲怒到沸點。我也有閃過念頭，衝入立法會，作出絕望的控訴，要拉要鎖，隨你便。和平理性的斯文抗爭做盡了，你把我們強大的百萬行視為糞土！你打跛我，判我十年，我冇所謂。我沿連儂牆下走，遇到了Gary、Francis的研究團隊，在昏暗的天橋下，他們說，佔領立會即時讀宣言，社運史罕見。這也是香港集體情緒的另一層。不普及，但在局中人漸漸滋長出力量——香港在全球文明史中，是爭取自由民主的前線。激進的前沿自覺，山窮水盡，風高浪急，心情忐忑，但與有榮焉。

我離開天橋的安全距離，放膽走到那玻璃穿破的缺口，一陣強烈的不安與悲愴，夾雜隱約的快感。暴力的痕迹處處，強化玻璃裂開病態的美感，這個低能高傲的政權所在地，打它個稀巴爛，是憤怒的爆發。

這時外圍的少年人在躁動，大聲疾呼：速龍集結、警狗張牙，大家計算代價才留下。我的義憤立即退卻，恐懼即時浮現，其實我沒有流血的準備與能耐。急步離開玻璃裂口，很快返回安全的「花生區」。

及後所知，在玻璃洞內有個魔幻的世界，有死士為了下一代而流淚死守，有戰友在風風火火之中折返，把死士挾出來、共進退。兄弟相依，不離不棄，這真是天使的故事。美好的說法：示威者很可愛，保護文物，在餐廳取物付錢。但也有另一面：憤怒燒心，大肆破壞。青少年被林鄭搞到逼虎跳牆。在暴力衝擊之中，往往激起仇恨蓋天的戾氣。在悲壯的處境中，表現出對香港這個家最深的愛。

七層洋葱 有血有淚

7．1事件有如一個神秘又矜貴的紫洋葱，一層一層，有血有肉有淚，有複合的集體情緒。最表層是「和理非」主流香港對暴力的不安。第二層是「拼死無大害」的犧牲精神，這個新趨勢大家非常陌生，卻令人不得不相信，香港已是個悲情城市。第三層是外圍青少年的投入，展現了人性最美麗的無私、合群、互相扶持。第四層，天橋上溫和支持者不想上身，但表態肯定衝擊者，深明他們是出於公益而非私利。第五層在立會廢墟的中心，義憤填膺，雖千萬人吾往矣，不理污名，不怕流血，不理前途盡毁，聲嘶力竭，打爛立法會，愛港愛得執迷。

第六層的情緒是我最擔心的。義士在局內人眼中，情懆高尚、手足情深、犧牲小我成全大我。但政權卻冠以暴名，追究搜捕。屈辱生悲情，追捕生恐懼，困局生絕望。家人的擔憂與責罵，可以把善良而感性的人送上絕路。

第七層地獄般邪惡的情緒，是政權及奴婢政客所煽動的暴徒指控。他們的指控有明顯私利（保權避責），利用最膚淺但強大的普及焦慮（怕亂、怕暴力），對遊行訴求及青年人的絕望視而不見，你死你事，只集中在面子、權力、議席。赤子之心與老油條的麻木不仁，對比鮮明。林鄭以及建制派的意見領袖，cheap到不必付任何代價，一味譴責、譴責、再譴責。你們是用最懶的方法，去污蔑7．1當晚的複雜社群。大家必須認清楚，這種妄呼暴徒之名、衣冠楚楚的權貴，把一整代香港少年人打進鬱結的牢籠。

不見柳暗花明 但總有路可行

對我而言，今年7．1，暴烈與溫柔，香港在爭取自由的前線，炎炎六月，在香港開了一叢又一叢的野百合花。時代選中了我們，可以見證香港之美、之醜、之絕望。走到山窮水盡處，不見柳暗花明，但我相信人總會有路可行。我信善良因為邪惡而強大，我信今天的悲情香港，是勇毅、自由、義氣的溫牀。

文//馬傑偉

編輯//楊焜庭

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