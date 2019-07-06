入伍登陸奏圓夢曲 學樂器 永遠不會太遲

可是時光倒流到上世紀六七十年代，學鋼琴、彈結他對一般學生哥來說，仍是可望而不可即的夢。來到今天，終於仔大女大，一班入伍登陸的「中年人」終有機會圓夢。坊間愈來愈多機構設立金齡人士鋼琴班、樂隊等，雖然他們的手指已不似小孩般靈活，但勝在以熱忱、毅力搭夠！拋開考級、「起跑線」的顧慮，也沒有「怪獸家長」的催逼，純粹享受音樂帶來的快樂！

踏入北角金凌音樂培訓中心，偌大的海景教室放了一部三角琴，還有4部電子琴。窗明几淨，是容易令人專注學習音樂的地方。

培訓中心的導師鄧佩芬（Michelle），大學時主修新聞，副修音樂。1990年代從商，曾任職電腦公司推廣。其後因為要當媽媽，於是辭職當家庭主婦。但她沒有因此放下事業，反而開展了她的音樂事業。她因為曾任英國皇家音樂學院考試的翻譯員，熟悉各級考試教材；又因廣結其他私人教琴導師，於是開設了一些以導師教學為主題的講座。「你知道教琴導師最怕遇到什麼？」Michelle問。記者猜不到。「原來是『怪獸家長』啊！即是子女不肯練琴但又想考級，經常調課堂時間等。」她開估。於是她決心開壇講學，教一眾導師如何管理學生家長，再談如何收生，以及如何在考試中「求分數」的講座。

小時候經濟差 學琴「癡心妄想」

近年，她又開始了金齡人士（50歲或以上）鋼琴班相關的講座，先培訓導師，約百多名鋼琴導師曾參與相關課程，也有導師因而收到金齡學生：「導師們的反應很好，他們都說教金齡人士是很好的經驗，因為學生有學習熱誠，自動自覺練琴，也不會遲到早退！而且金齡人士的課堂多在早上，導師可以善用教學時間。」

她自己也有教授「金齡學生」，其中近60歲、快到退休年齡的Lisa是其中之一。「學琴是我的夢想，但對小時候的我是『癡心妄想』！小時候在內地，經濟環境不許可。直至投身社會，工作繁重，這個夢想也擱在一旁。」以前的Lisa聽到《梁祝協奏曲》、《月亮代表我的心》、《在水一方》等這些歌曲時，縱然非常喜歡，卻從沒幻想過自己有一天可以用雙手彈奏出來。

「10多年前，我有個朋友患重病，醫生說她不會生存多過5年。她沒有因此而自暴自棄，反而去學起急救來！她說：急救可以救人救己啊。10多年後的今天，她仍活得好好的。這對我有很大啟發：沒有東西是太遲的！如果當初她放棄自己，或只顧玩樂，5年後的她還是活得好好的，那不是浪費了5年嗎？」在思考退休後如何過得快樂又有意義時，她參加了教會的樂理班，還考過級！後來認識了鄧佩芬的金齡鋼琴課程，便下定決心參加。

手指不靈活 勝在勤力練習

「曾經為了自己是否可以堅持練琴而猶豫。但上完第一課，彈得到《快樂頌》的旋律，令我覺得鋼琴的聲音真的很美。」Lisa學琴至今約半年，起初每天上班前趕去琴行練琴2小時，記者笑說她比很多剛學琴的小朋友勤力10倍！

「學琴、練琴對我來說是享受。我的手指沒有小朋友的靈活，初學時也覺得自己用力不平均，希望可以彈得輕柔一點，那就要花時間練習。我心急嘛！」Lisa談起學琴經歷，掛上滿足的笑容，可見她對鋼琴的熱愛。「起初學琴，都被潑過冷水，例如別人會問：『你想當郎朗嗎？』不過家人見我這麼用心彈琴，見我彈得投入，也開始支持我學琴！老弟還送了一座琴給我，讓我可以在家練琴呢！」她說。

本來她沒有將學琴的事與別人分享，倒是同事在電視節目中看過她彈琴，於是學琴也成為了她和同事朋友之間的話題。「跟同事多了話題，朋友也說我學琴後較開朗。現在有時會約朋友去聽音樂會、鋼琴演奏呢。」於政府診所工作的她自言，每天接收頗多負能量，心情難免受影響，而彈琴則成為她的生活調劑。

簡化樂曲 求享受不求「考級」

Michelle另一個「金齡學生」鍾和平Grace，是音樂中心的常務董事，平日負責中心的行政工作。她自小喜歡彈琴，初出社會做事時也學過琴，但因為當時工作太繁重，加上導師教法不適合自己，即使學過兩次琴，每次都只持續了1年。「那時覺得自己不適合學鋼琴吧，也沒想過會有第三次機會去學習。」直至在教會中認識了Michelle，令她覺得可以再試一次。「鄧老師對金齡學生的教學方式與教材有特別安排，她會教我們如何運用和弦去配合旋律。有些曲目若在技巧上有困難，她會改編一下，讓我們容易彈到。如《梁祝協奏曲》，我練了3星期便可以彈到。從前的導師多以『考級』，或教授技巧、視譜為教學目的。但成人學琴，大多是以享受音樂為主吧。」第三次學琴機會，令Grace覺得學習樂器，永遠不會有「最遲」。

文：蔡琇莹

編輯：梁小玲

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