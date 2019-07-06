主理亞洲最佳餐廳 星廚來港建「家」 精緻法菜藏童心

Julien Royer是近年亞洲區躍起的星級名廚。他在2015年開設Odette，翌年即獲新加坡米芝蓮二星榮譽。其後在亞洲50最佳餐廳排名上屢創佳績，今年更躍升至第一名，成為2019亞洲最佳餐廳。跳出新加坡，Julien Royer選擇來港創立新店Louise。被問到Louise是誰，他笑說：「Louise是一位虛構的法國女士，典雅而懷舊地在這舒適的宅院中以美食宴請一眾來賓。」

在這兩層高的Louise之「家」，Julien Royer邀請了相識多年的Franckelie Laloum出任行政總廚。兩人合作無間，共同送上以傳統法國菜為基調的精緻菜式。一樓的Parlour區充滿亞熱帶風情，仙人掌、棕櫚樹等綠色植物從門外陽台延展至室內空間，客人可以在這裏輕鬆品嘗美酒，享用手工芝士及熟食凍肉，例如以傳統方式製作的法式冷肉批（Pâté en croûte），香脆惹味的招牌法式芝士火腿多士，以及生牛肉他他伴薯條等。另外還供應多款法式經典甜點，包括以Julien母親食譜製成的Madeleines貝殼小蛋糕，最適合配咖啡，邊吃邊喝度過愜意的午後時光。

鹹香田雞腿 滿身泡泡

沿樓梯通往上層用餐區Dining Room，象牙色調的佈置與下層感覺截然不同。訪問當天，雨後陽光灑進，令人有一種豁然開朗的感覺。Dining Room的餐牌上選擇不少，當中多採用傳統法式烹調，以香草煎田雞腿為例，採用本地街市新鮮田雞腿，先以人手局部去骨，只留一條主骨方便提起。田雞腿與蒜頭、Parsley（香芹）及牛油一起香煎後上碟，再配上泡沫，為菜式加添層次。入口時田雞腿肉質嫩滑，可見廚師掌握火候之準確。魚子醬昆布松露天使麵是另一道主菜，入口彈牙的天使麵以昆布汁煮過，以冷麵形式配魚子醬，滿載鹹香風味。

母親食譜 製兒時至愛甜品

雖然大部分菜式充滿法式傳統元素，但一道香烤黃雞伴新潟香飯煲及沙律就明顯與別不同。Julien將本地黃油雞烤焗再切件，配以新潟米煮成的米飯，粒粒圓潤且沾滿雞油，再加一啖香口雞皮，充滿驚喜。至於甜品方面，伴乳酪雪糕和糖漬檸檬的乳酪蛋糕是他從小到大的常吃甜品，他以母親的食譜製作，細心的他在用餐前一小時才焗起蛋糕，上枱時仍帶有外脆內濕潤柔軟的口感。其他甜品如千層酥、蘋果批等都相當吸引，記得留肚細味。

■Louise

地址：中環鴨巴甸街35號PMQ元創方JPC地下及2樓

查詢：2866 0300

文：黃怡穎

編輯：林曉慧

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