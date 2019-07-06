因應食材保最佳濕度 聰明雪櫃 蔬果肉類常鮮

11個溫度濕度感測器

今時今日，雪櫃已不單講求「夠不夠凍」，更重要的是保鮮能力，事關很多人會買下大量食材放入雪櫃備用，如果保鮮能力不足，對煮出來的餸菜味道會有不少影響。為此，每一間生產商都各出其謀，例如日本廠商的光觸媒技術、韓國品牌的Mono Cooling及Moist Balance Crisper冷凍技術等。而最近西門子家電推出的iSensoric智感零度法式多門雪櫃（型號KF86FPB2A），則將智能技術結合冷凍技術，以提升保鮮能力。

KF86FPB2A 雪櫃內置 11 個溫度及濕度感測器，其中尤其需要保持溫度穩定、用作保存蔬菜肉類的 0℃冷藏格，更會用上 hyperFresh premium 系統，以智能感應保持0℃冷藏格的濕度及溫度穩定。冷藏格分左右兩格，用家可透過冷藏格門上的控制器，獨立控制左格或右格的濕度，例如放置蔬菜時，可調高濕度以保持新鮮；相反如果放置肉類作熟成，則調低濕度以保持乾爽。冷藏格位置設在上層雙門保鮮格之下、雪櫃近中間位置，方便用家拿取食材。

電子過濾除臭殺菌 毋須濾網

雪櫃用過一段時間，便可能散發異味，來源可能是食物變質或食材本身的氣味。為解決問題，KF86FPB2A加入IZA抗菌過濾器，自動將雪格內的空氣抽入過濾器過濾，除了消除異味，廠方聲稱還可以過濾雪櫃內99.99%細菌，包括引起腹瀉的大腸桿菌，減低食物二次污染、出現霉菌等風險。而由於 IZA 抗菌過濾器是以電子過濾方式除臭殺菌， 所以毋須使用濾網。

提示「大頭蝦」關門

KF86FPB2A還有一個相當貼心的功能，是當雪櫃門沒有完全閉合或長時間打開，導致雪格溫度出現變化而無法保持穩定時，便會發出聲響提示，對於經常關不好雪櫃門的用家，此功能應該相當有用。

型號：KF86FPB2A

保鮮格容量：279L

冷藏格容量：80L

冰格容量：67L

體積：183×81×73.6cm

售價：$23,990

查詢：2511 2323

文：吳一鳴

編輯：王俊杰

電郵：etrend@mingpao.com