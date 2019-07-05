九州門司港和洋風 尋找愛因斯坦足迹

愛因斯坦訪日終站 下榻處變紀念館

愛因斯坦是19世紀末、20世紀初最具影響力之科學家，1915年發表當時備受爭議的廣義相對論，1921年獲頒諾貝爾物理學獎。翌年10月，愛因斯坦應日本出版商「改造社」邀請，偕妻踏上遠洋輪船「北野丸」，由法國馬賽出發到東洋參加學術演講，講解其物理科研成果之餘，亦宣傳廣義相對論。愛因斯坦夫婦11月17日於神戶港登岸，展開共43天旅程，走訪日本10個地方。兩人於12月23日抵達舊門司三井俱樂部，成為當時當地最重要的外賓。

據解說，門司港是兩夫婦在日本的最後一站，2人在門司港及博多共逗留了1星期。他們到埗後翌天從門司港站坐急行列車前往博多演講，吸引了3000人到場。在博多住過一晚後，回到門司港，適逢聖誕前夕，愛因斯坦和妻子參加了YMCA門司基督教會的聖誕活動，更即興拉奏小提琴。12月29日，夫婦倆在日本人的熱情送別下，坐上日本郵船「榛名丸」離開日本。

愛因斯坦在門司港下榻於舊門司三井俱樂部，建於1921年（大正10年），兩層高之木造建築，最初為三井物產門司支店的社交俱樂部及招待所，大樓分為招待客人的西式建築本館，以及用作倉庫之日式附屬建築。1868年明治時期開始，門司港挾關門海峽門戶之利，漸漸發展成日本其中一個主要轉口貿易港。大型船隻在門司港補給，再繞道四國南部海域到達神戶；又或在這裏卸貨，將貨物從陸路或以小貨船經瀨戶內海運到日本其他地方。門司港長期受西洋文化影響，無論建築或氣氛都與日本傳統風格不大相同。

英國都鐸式建築 馬賽克玻璃裝飾

舊門司三井俱樂部原本坐落門司區谷町，1990年7月原建築逐一解體，遷至今天JR門司港站旁的現址，列入日本「國家重要文化財」。三角形屋頂、裝飾性的半木結構及門窗上的方格玻璃，散發濃烈的英國都鐸式建築（Tudor architecture）風格。大門之木框鑲有大玻璃，頂部的馬賽克玻璃裝飾，拼合成帆船圖案。

甫進入建築物是俱樂部大廳，裝潢雅致，付100日圓（約7.2港元）便可登上2樓愛因斯坦紀念館參觀。木樓梯仍隱隱散發木香，牆上Art Deco燈飾甚為美觀。2樓一間3房客室就是愛因斯坦下榻之所，大廳旁的書桌上，放上一幅愛因斯坦參加聖誕聚會的珍貴照片。旁邊的屏風後，就是夫婦當年就寢之牀；與廳房相連的還有浴廁，廣大的空間放置了歐式浴缸。這裏的木家具都是當年陳設，惟經過近百年歷史，都經過復修；浴室牆壁磁磚及地磚則能完整保留。由於房間復修及管理甚好，即使不能觸碰文物，但置身房中近距離參觀，令人有種與神級偉人靠得很近的奇妙感覺。

品嘗烤咖喱 香蕉名物招待貴賓

回到舊三井俱樂部地下，中午聚滿當地人。原來這裏其中一個偏廳已劃為「三井俱樂部餐廳」，供應和洋式午餐及晚餐，當中又以「門司港燒咖喱」最受歡迎。燒咖喱是1950年代由門司港之喫茶店所創出，將烹調好的日式咖喱飯放在陶盤，加上芝士及雞蛋，放入焗爐內烤數分數，待芝士融化、雞蛋稍凝便可上桌。雖然首間推出燒咖喱的店舖早已關門，但此美食卻在門司港大放光彩，目前逾30間店舖設有「門司港燒咖喱公認店」之商標。三井俱樂部餐廳則以海鮮燒咖喱套餐著名，加入蝦、魷魚，以及關門海峽名物河豚，鮮香的海產加上濃濃芝士及咖喱，甚為惹味。

套餐甜品香蕉啫喱亦值得留意。當地朋友告訴我，日本氣候無法種植香蕉，門司港在成為貿易港後，香蕉便從台灣經這裏進口日本。但因香蕉保存期甚短，香蕉一抵門司港後，商人會隨即在港口拍賣散貨，使門司港成為香蕉集散地；加上香蕉是舶來貨，昔日都是招待上賓之貴價品。餐廳以香蕉做甜品，承傳了「招待貴賓」的意思。

■舊門司三井俱樂部

網址：www.mitsui-club.com

門司港車站復修 洋溢大正浪漫

午餐後，我們就在舊門司港地區散步，JR門司港車站是最值得遊覽的地方之一。車站始建於1914年（大正3年）2月1日，比東京站（1914年12月）歷史還要久，也是首座成為日本「國家重要文化財」的車站。愛因斯坦當年正是從這裏坐車到博多。2012年，車站開始復修回最初開站的模樣，至今年3月初完成全面開放。

車站共兩層，昔日之三等待客室今天被美式連鎖咖啡店進駐了，店內充滿大正浪漫風味；2樓MIKADO食堂，由東京南青山高級餐廳NARISAWA主廚成澤由浩監督，成為「MIKADO食堂by NARISAWA」之高級食堂。車站售票處、洗手間等，到處洋溢懷舊浪漫風。

舊稅關歎水果甜品

另一座舊門司稅關老建築始建於1912年，曾受祝融及戰爭破壞，今保留下來成為展示館外，還設一間水果甜品店Mooon，以鮮果製成的冰條及甜品，消暑又味美，時令的水果價錢也相宜，當造的草莓每盒才20多港元起。舊門司地區內還有許多小店售賣地道手信，還有不少可供情侶拍拖或文青打卡的景點，可以遊足一整天。

■Fruit Factory Mooon de Retro

網址：www.ff-mooon.com

■旅遊錦囊

簽證：BNO或特區護照前往日本均毋須簽證

航班：HK Express往來香港及福岡，單程機票未連稅由$798起。

查詢：www.hkexpress.com

匯率：100日圓約兌7.22港元

交通：由福岡博多站乘JR至門司港，車程約90分鐘

門司港觀光情報：www.mojiko.info

福岡縣旅遊資訊：http://www.facebook.com/Fukuoka.HK

協力：福岡縣香港事務所

文：Joanne Cheuk（www.joannecheuk.com）

編輯：蔡曉彤

電郵：travel@mingpao.com