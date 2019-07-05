足料川鍋 天麻養生酸菜惹味

鍋面滿佈紅油的水煮鴨血豆腐鍋共用了38種香料調製。廚師先炒起水煮醬後再熬煮成湯，當中包含了豆瓣醬、二荊條辣椒、花椒、香砂、白豆蔻、桂丁等，使湯汁濃郁之餘，亦帶辛辣香麻的滋味，正好配鴨血、凍豆腐等質感軟滑的食材。餐廳總廚于慶令指出，即使同為水煮風味，火鍋用的湯底與小菜用的湯汁都有不同。前者會選用新鮮青花椒，甫入口即可感受到香麻滋味。而小菜如水煮魚的水煮汁則用紅花椒，麻香會慢慢滲出，體驗截然不同。

乳鴿代魚頭 貼心防鯁骨

至於鮮天麻燉鴿鍋則採用了多種藥材熬成，例如成本較高的新鮮四川天麻、川芎、白芷、淮山等。坊間一般會加入魚頭一起熬煮，但為防魚頭有骨，於是改成乳鴿入饌。在中醫角度來看，天麻可應對頭痛，在動手落配料前，不妨先多喝兩口濃湯補補身。眾多湯底中，最吸引記者的卻是酸菜泡椒豬骨鍋，辣度適中，不怕吃得滿頭大汗。而餐廳亦獨家找來四川秘製酸菜，入口酸香惹味。鍋底還有兩大件豬骨，以證湯汁真材實料。

既有足料湯底，又怎少得各式新鮮配料呢？火鍋紙上齊備蔬菜、肉類、海鮮、丸餃等，3款特色火鍋拼盤更助你解決「選擇困難症」。牛肉拼盤有齊牛肩胛肉、牛頸脊、雪花肥牛及牛小排4個部位。海鮮拼盤就更豐盛，有齊九孔鮑魚、扇貝、帶子、美國桶蠔、海蝦、波士頓龍蝦等共8款海鮮，足夠3至4人享用。跟其他分店一樣，每位客人均有一杯以杞子、桂圓、陳皮、甘草等冲泡而成的八寶茶，清潤解辣。

■霸王川莊

地址：尖沙嘴河內道18號K11購物藝術館3樓314號舖

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