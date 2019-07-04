香港究竟發生什麼事？

我霎時成個人醒來：「你知香港跟中國是完全不同的！香港過去是英國殖民地，我們就像任何西方大都市一樣，一直擁有民主自由。可是自從香港回歸中國之後就愈來愈壞，今回這個送中惡法……（下刪我一輪嘴），全部香港人都憤怒了！我的家人朋友統統都上街抗議！」哥倫比亞籍同事瞪大雙眼兼搖頭道：「我的天！」我說：「200萬人！」一定是我不自覺地愈講愈激動，泰籍同事神色凝重沒作聲，她鄰座年紀較大的瑞典籍同事看着我並點頭：「我知道，我有看到。」

本想繼續解說送中惡法的魔性，此時校長開口道午安，會議開始了。

那天員工會議的最後議程是有關幼稚園提早早餐時間試用期後檢討，以及作出共同決定是否在暑假後新學年繼續執行。整個過程超級民主，人人有份參與發聲並討論。所有員工先有兩星期時間回答校長發出的問卷，可以盡情觀察細心思考並表達見解。幾乎所有老師都有回覆，校長收集問卷後分析整理兼公布。結果是正反兩路意見都有，校長認為大家可以再思量，看看有否新的對策可以平衡可以改善，建議在新學期再商討。

領導聽足人人發聲的褔分

在場有幾位老師立即表態，覺得不應再拖延，應該暑假前落實決定。我心不在焉暗自嗟嘆，瑞典式民主的公開公平，有時絕到讓我咬牙切齒。人人有份作決定，領導聽足人人的發聲，這樣的福分，何時才會降臨香港人身上？

聽到有同事表示不滿，校長重申整個過程要謹慎進行的重要：「我們不用着急，也不應着急。」此時在座開始有動靜，有人看手機，有人移動椅子。看看時間，原來已到下午4時半，是會議時間表上寫明完結的時間。校長說：「是時間回家了，謝謝大家！」於是要準時下班的瑞典人，準時放下討論，各自回家去。

至於惡法的魔性，我也按瑞典人做法，不着急，先回家向孩子丈夫繼續報道，再抓緊適當時機向同事們說個明白，阿彌陀佛，阿們。

文：周游

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