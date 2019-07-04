在台北明星咖啡館的書櫥內擺放着陳若曦寫的這面書頁，旁邊是林懷民的書，還有白先勇的。我那一代學生最崇拜的作家和藝術家，大概便是白先勇、陳若曦和林懷民。離開香港搬回台北時，不得不捨棄許多年少時已相隨的書，但依然帶着白先勇的《臺北人》、《孽子》、《在我們的王國裏》回台。

孕育文青大師搖籃地

我認識明星咖啡館這寶號也是因為白先勇，他有一本散文集，自叙1950至1960年代他年輕時在老台北的生活記憶，包括明星咖啡館，並以此為書名。因為大師早年在國立台灣大學就讀時開始的創作之路，便常泡在明星咖啡館寫作，亦是文友們的聚會地，包括陳若曦、林懷民、陳映真、三毛等。「明星」亦是他們那一代文青辦文學雜誌的編輯室。

倚窗而坐，喝一杯香濃的俄羅斯咖啡，嘗一口招牌核桃糕，與同學和文友們談文說道，或奮筆疾書。遙想當年大師們的青葱歲月，煞是浪漫！台北明星咖啡館就如巴黎左岸的Café de Flore，是孕育文青、大師的搖籃地。

俄羅斯咖啡糕點成「招牌」

明星咖啡館的傳奇身世還要由一位白俄王室軍官George Elsner在1923年流亡到中國，投靠在上海霞飛路經營Astoria Cafe的同鄉掀開序幕。然後隨着中國內戰，1949年Elsner又流落到台灣，與幾位友人將上海Astoria Cafe延續在台北武昌街，保留原英文名字，同時取用中文名字「明星咖啡館」。店面地下是麵包和蛋糕店，2樓和3樓是咖啡館，俄羅斯咖啡、餐點和俄國王室御用糕點自此成為「明星」的招牌，吸引了當時台灣不少政商界名人，包括前總統蔣經國和他的俄羅斯裔夫人蔣方良。核桃糕就是前總統夫人最愛品嘗的俄國家鄉糕點，帶着啡褐的焦糖色，咬在嘴裏滿是核桃碎果，不膩少甜。

多年後我終於再細味了這聞名的核桃糕。已經70歲的台北「明星」室內裝潢亦依然如舊，古老的象牙色喱士窗簾與墨青色雲石鑲桃木餐桌就如巴黎古老的咖啡館。台北的可愛是它可以保留好幾代人的共同回憶。

文：Janice Wong

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