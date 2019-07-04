1. Skinhead造型令你有什麼突破?

最明顯是跳舞的感覺不同了。頭髮較長時，做head roll動作，頭髮便隨之撥動，錯覺以為頭部已做了很大郁動，但實質只是輕輕帶過。當再沒有頭髮阻擾，頭部動作必須做得更仔細、完整才好看，令我深深體悟到做一個完整動作的感覺，從而在身體每個部分，如肩、胸、臀、腳等部位，都會追求動作的完整度和仔細度。另外可能因形象突出，我得到一些時裝品牌如D-mop的模特兒工作機會。

2. 你的衣著打扮有沒有隨之改變?

我喜歡穿得少，平日有健身習慣，操肌都是為了讓人看，為何要遮掩？自從剃了skinhead，我的衣著更大膽，穿得更少，有自然原始的感覺。造型上能百變，中性、女性化都可以，必要時還可戴假髮。

3. 跳舞對你來說是什麼?

跳舞對我來說不是職業，亦不只為表達自己，而是藝術。舞蹈家楊麗萍影響我很深，她跳民族舞、中國舞，極具個人風格。看她跳舞，會覺得她的身體與意識完全一體。從她的訪問發現她會模仿動物的特性創作舞步，所以她跳《孔雀舞》時，我覺得她根本是一隻孔雀！一個真正的舞蹈家本應如此，觀察力強、細密的思考能力、熟悉自己的身體。

4. 你跳的舞屬哪些類型?

我跳Jazz Funk 10年，之後學了其他舞種及非洲Afro Dance，也受到楊麗萍影響，故很難以特定舞種來界定自己，混雜了不同感覺。

5. 你剛開始做模特兒時已能熟練地擺pose，為什麼?

我學過一個舞種叫Vogue，這舞種其中一種元素是pose，播音樂後只需不停擺pose。看model拍照，相機快門如節拍般不斷咔擦、咔擦，model不斷轉換動作，在我眼中，她們根本是在跳舞。當我由一個dancer身分出發，放在model上，便明白該如何做。

6. 你欣賞的文化是……?

我喜歡非洲，喜歡自由、大自然，他們的文化好簡單，就是love and peace，大家有愛，互相幫助，開心、不開心都跳舞，生活本該如此。故她們的舞姿自然奔放、很有美感，城市人跳不到那種感覺。

7. 你嚮往的生活是……?

離開城市，去荒野生活，不介意住在樹林，耕作維生，自給自足。

8. 你認為什麼是美?

黑人有一種自信而不經修飾的美，那種美很有力量。我曾在街上遇見4個黑人女士，雖不是五官標致，但形象各具鮮明風格，我被那股氣場震懾了。

9. 你有什麼目標?

1年半前學健身，現當上健身教練；亦想在模特兒方面發展，在等待機遇及伯樂。

10. 這世界上有什麼東西的價值被人高估了?

我人生中不需要考慮這問題，我是一個活在當下的人，不為將來煩惱，選擇當下盡情做好該做的事。

■Profile

Jessica Ho

自12歲起沒有停止跳舞，後來成為dancer。近年發展及探索健身教練、時尚模特兒方面的新路向。

文：吳穎湘

編輯：陳淑安

電郵：lifestyle@mingpao.com