24K金箔高跟鞋 腳踏金鞋 追求極致

2016年在倫敦誕生的R. Sanderson，由創辦人Bertrand Mak及英國著名鞋履設計師Rupert Sanderson合力炮製。在Bertrand的帶領之下，品牌獨家設計出24K金箔鞋為生招牌作，讓品牌踏上矜貴奢華的路向。

金箔鑽石粉 人手製作

甫坐下與Bertrand訪談，隨即問他為什麼會讓女人踏着「金」走路。「我認為每一個品牌，都應該擁有簽名式的設計，起初並沒有刻意選擇金箔作為材質。我只是剛好在一次偶然的機會下，發現設計上可加入金箔元素，會予人奢華、獨特的感覺。」每一雙鞋履都在鞋跟或是Pebble鞋頭裝飾上運用金箔潤飾，「除了是當今奢華市場上唯一以金箔作標記的品牌，這還關乎於怎樣利用金箔，當中涉及精巧的工藝，還有我們獨家研發的crystalline金箔技藝，需要人手製作，過程相當繁複，製作難度甚高」。Bertrand視金箔為品牌的DNA。

不少鞋履品牌用上水晶、窩釘等元素，對Bertrand而言，這些都不夠獨特，因此想出用其他物質來塑造閃亮華麗的視覺效果，例如Shadow系列的Pebble鞋頭裝飾，靈感源自Andy Warhol作品Diamond Dust & Shadows，鞋頭的閃爍效果，便是採用畫作中的鑽石粉物料，「做法更可以為鞋子設計注入深度，並不純粹為造鞋而造鞋，為造閃扣而造閃扣」。

說到這裏，Bertrand表示當中運用的工藝亦屬品牌獨創：「由於並沒有先前的例子作參考，我們總在不斷探索、鑽研不同的技術。這樣的創作過程，亦給品牌創造出更多設計的可能。」

石春化作鞋頭標記

至於另一標記、呈橢圓形狀的Pebble鞋頭裝飾，又是從何而來？「其實它是源自Rupert Sanderson書桌上的一顆石春，他曾經將它的外觀線條，注入其中一季的鞋履設計並化作鞋扣；後來我認為也可以將之變成品牌的簽名式設計，並將鍍金技術糅合其中，成為可自由配搭的鞋頭裝飾。」奢侈品市場向來競爭激烈，時尚品牌總會各出其謀，以賺取更大的利潤，R. Sanderson亦經常找來世界各地的工藝師，為品牌帶來多樣化的設計，並提升品質。

然而當絕大多數的鞋履品牌都傾向推出手袋作為「副產品」的時候，Bertrand卻想到推出用作收藏的新產品，找來與品牌合作無間的蒔繪漆器名門Zohiko Urushi合作，炮製出充滿東洋色彩的珠寶盒及掛飾，「我們總是與眾不同，不想依隨着主流的模式。某程度上，推出珠寶盒也是出自我個人的想法，這是我想在書桌上擺放的物件，亦希望顧客有同感」。那麼在Bertrand的眼中，穿R. Sanderson的顧客是一個怎樣的女性？「成熟世故，同時並不會盲目追求時尚潮流，清楚明白自己想要什麼，着重品質，而且擁有穩定的收入」。

堅持只設實體店

經常把「藝術」兩個字掛在口邊的Bertrand，不只視R. Sanderson為一個鞋履品牌，更視每一雙鞋為藝術品。在營商方面，Bertrand亦與大趨勢「背道而馳」。正當電子商務（e-commerce）逐漸取代實體商店，他卻堅決認為，品牌現階段並不會開設網上專門店：「品牌提供的，並不止是商品，還有每雙鞋背後的故事。我們總希望顧客親自進入店內體驗，透過發掘鞋的設計，從而加深對品牌的了解。」他補充：「要知道，網上購物的過程，只單純圍繞着買賣。在這樣的情况下，我們得不到充分表現自己的機會。」

查詢：R. Sanderson 2530 3391

統籌：John Wan

編輯：蔡曉彤

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