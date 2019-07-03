錄音化成QR Code 相機即影即印有聲靚相

提到即影即有相機，相信不少人都會想起Polaroid及Fujifilm兩間相機生產商，前者可說是即影即有相機界的始祖，在公司面臨破產、收購等問題後，亦不得不在2012年將即影即有相機推向數碼化。至於Fujifilm則一直堅持「原汁原味」的即影即有產品，直至在近年才推出數碼化即影即有相機，而最新型號為instax mini LiPlay。

連接手機App 30款相框任揀

雖然廠方的即影即有相機走向數碼化的步伐較其他廠遲，但設計上卻更有玩味。外形跟過往推出的即影即有相機十分相似，不過機身體積更加輕巧，方便攜帶。而機面鏡頭的左方及右方，分別設有閃光燈及自拍鏡，但沒有光學觀景器，取而代之是在機背上設有一個2.7吋TFT彩色LCD屏幕。用家除了可像使用數碼相機般，利用LCD屏幕取景及構圖，同時亦方便設定相機功能。而在數碼化下，相機內置10種相框及6款濾鏡，如果嫌不夠用，更可透過內置的藍牙功能連接手機，將手機App內共30款的相框，分別添加到機側3個快捷鍵上，方便隨時換相框。

機身輕巧 一按錄音10秒

為了提升玩味，LiPlay加入一個特別功能——錄音。在機面的鏡頭下方，設有錄音鍵，用家只要在影相後，按下這個錄音鍵錄製10秒音頻，以簡短的字句說出心情或想記下的事，之後錄音便會轉化為QR Code，並同時列印於相片上。日後用家便可利用手機的QR Code掃描功能，重溫這一段錄音，更容易勾起回憶。

支援記憶卡 可列印手機相片

除了更換相框，LiPlay亦內置不少數碼相機功能，其中一個是儲存相片，相機內置記憶體大約能儲存45張相片，同時設有microSD插槽，1GB容量可儲存約850張相片。而用家亦可將相片傳輸至專用的手機App，編輯後才打印。此外，用家亦可以透過專用App將手機變成遙控器，自拍時方便影到不同角度。LiPlay除了可列印相機內的相片，亦可列印手機的相片，旅行時當作印相機用都無問題。

■規格

感光元件：1/5吋CMOS

解像度：2560×1920像素

鏡頭：28mm F2

快門：1/4至1/8000秒（自動）

感光度：ISO 100至1600（自動）

體積：122.9x82.5x36.7mm

重量：約255g

售價：$1390

查詢：2406 3225

文：勞耀全

編輯：梁小玲

電郵：lifestyle@mingpao.com