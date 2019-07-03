經典腕表 記錄決定性時刻

說到新J12的宣傳，大家印象最深刻的，應該是早前網上廣傳的陳偉霆短片。雖然不少人認為片中的他，英文發音不夠標準，但不能否認，此宣傳片的確受到大家注目，加上陳偉霆在大陸一向深受歡迎，Chanel找他擔任中國區的J12腕表形象大使，拍攝短片不無道理。事實上品牌亦找來9位國際知名女星拍攝短片，包括Naomi Campbell、Lily-Rose Depp，Keira Knightley、Claudia Schiffer、劉雯等。據報道，Chanel香水美妝暨珠寶腕表部全球創意資源統籌負責人Thomas du Pré de Saint-Maur說，找上陳偉霆是一時興起的決定，並非刻意籌劃。有一次陳偉霆到巴黎參加品牌活動，閒聊中聊起了時間這個話題，Thomas du Pré de Saint-Maur便邀請陳偉霆參與拍攝，於是就成了現在廣傳的片段。

製表界的陶瓷革命

的而且確，J12面世時，是一枚主要針對女士而設計的腕表，但不能否認在近20年間，也有不少男士喜歡J12的設計。在2000年面世時，J12可說是在製表界掀起了一場革命。首枚J12採用黑色精密陶瓷製作表殼，在當時以貴金屬表殼主導的高級製表界中，是非常大膽的決定。到2003年，品牌再推出白色J12腕表，此後黑白兩色的J12便成為Chanel最重要的腕表，一如No.5在芸芸Chanel香水中的地位。

品牌腕表創意工作室總監Arnaud Chastaingt跟我們說起新J12背後的故事。「當年的J12是由Jacques Helleu設計的。大約4年前我們開始構思，為邁向20周年的J12作新設計。初時我嘗試將所有J12的元素都改變（change everything），但後來我發現那跟創作Boyfriend、Code Coco、Monsieur等新系列不同，J12面世的時候是腕表上的重大變革（revolution），我想新J12應該走的方向不是再次變革，而是在原有基礎上進化（evolution），於是我重新分析J12的所有細節。我會形容我是一個外科醫生（surgeon），為原有的J12做一些改善的手術。」

一體成形表殼 從細節處進化

例如表殼換上一體成形的設計，可轉式表圈的凹凸紋比之前的變得細密；腕表用上新的自製機芯，表底背亦換上藍寶石水晶玻璃，讓大家看到內裏的運作。「就似品牌tweed jacket的內裏跟外表一樣講究，J12的機芯也是一樣。因為換掉了原有J12的精鋼表底蓋，現在的J12是完全以防刮磨的高科技陶瓷和藍寶石水晶製成，令腕表不會留下任何歲月的痕迹。」Arnaud Chastaingt說。

當年J12面世，可以說是Chanel的決定性時刻（decisive second），確立了屬於品牌的獨一無二表款。而那時Arnaud Chastaingt才20歲，正在修讀設計，他記得自己是在雜誌中看到這枚腕表的廣告，「加入Chanel前我在Cartier工作，那時我在想，唯一會令我想加入工作的品牌就是Chanel」，後來Chanel邀請他成為品牌創意工作室總監，他欣然接受。「對我來說，那便是我的decisive second。」他笑着說。

Arnaud Chastaingt早前亦親身飛到北京宣傳新表，而品牌也請來參與J12短片拍攝的劉雯和陳偉霆，以及演員林允、辛芷蕾、娜扎、歐陽娜娜、胡一天與王大陸，出席北京虞社演藝空間舉行的腕表發布會。場內以不斷轉變顏色的光影幕牆代表流動的時間，新表則置放於水池之中，不忘J12源自賽艇活動的設計靈感。

查詢：Chanel 2869 4898

文：Tung Cheung

編輯：陳淑安

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