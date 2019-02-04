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Happy PaMa 教得樂 第248期

Happy Pa Ma

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辣媽CEO：一代不如一代

【明報專訊】一代不如一代這句說話，我細細個就聽過，一般都是上一代指摘下一代，及不上自己的那一代。坦白講，我年輕的時候對這話不敢有意見，主要是因為尊重。鐵證如山擺在眼前，我們的上一代的確為香港的社會和經濟付出犧牲了很多。身為既得利益者，上一輩說，我們這一代不及他們捱得打得忍得，只能俯首稱臣，因為根本沒有駁嘴的餘地。

今日追求的是自主自由

不過時移世易，社會繁榮資訊科技發達，不再是靠胼手胝足手停口停但求有飽飯食，就已經心滿意足。今日講求的追求的，是生活質素，是自主自由，除了民生，還有民權民主，和上一代的價值觀已是截然不同的了。

其實所謂一代不如一代，只是世代之間，對很多事物的觀點角度都不一樣，因為彼此的看法差天共地而造成矛盾。前人種樹後人遮蔭是事實，前人是出於好意及好心，一心庇護後人，無私地為他們擋風擋雨擋太陽。當然很難想像，有朝一日，後人竟然不喜歡躲在樹蔭，選擇無遮無擋享受和陽光玩遊戲。明明大樹好遮蔭，偏偏要跑出去闖蕩，是身在福中不知福。如果這叫做幸福，有思想有主見的新一代，寧願不要福，當中涉及的差異，絕對不是代溝咁簡單。

其實每一代都有每一代的難處，亦沒有哪一代人比哪一代的日子過得更好，或更輕鬆這回事。根本沒得比，亦無需要去比。真的要比較的話，是我們比不上我們的下一代，今日的年輕人比我們出色太多！

勇敢站出來的是我們下一代

我身為香港人，活了55年，未曾為香港、為香港人、為我們的年輕人，更驕傲更感動過！在這是非不分指鹿為馬、風雨飄搖的時代，香港的領導班子沒有最無恥，只有更無恥；沒有最無能，只有更無能的時候，面對不公平不公義，不啞忍不妥協不苟且，勇敢站出來說不的，是我們的下一代！教我們這班上一代如何能夠不汗顏？

6月16日的星期日，街上200萬人之中有我！站出來，是為不用卑躬屈膝忍辱偷生苟且過活。走出來，是忍無可忍不能選擇重新再忍。挺身而出，是用行動支持年輕人，他們沒有做錯！一路走來，井井有條，路旁不斷有年輕人幫忙保持秩序，有垃圾站有廢物分類回收，有加油站提供食水食物，有街站呼籲亦安排市民即場做選民登記。之後的星期一早上，看到現場直播，為是否留守繼續霸佔夏愨道討論，幾位發言的年輕人頭腦清醒字字鏗鏘句句有力，有條不紊有勇有謀知所進退，決斷力執行力果斷果敢，我擊節讚賞。這班看起來普通不過的尋常百姓年輕人，所作所為絕不是泛泛之輩。那批肚滿腸肥，飽食終日無所事事，賣港求榮禍國殃民無所不用其極的所謂高官賢達，要厚顏無恥到什麼程度，才有顏面出來見香港人？

香港的未來，我們無分年齡世代彼此，攜手守護打造！

作者簡介：資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長

文﹕張慧敏

[Happy PaMa 教得樂 第248期]

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