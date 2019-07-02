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Happy PaMa 教得樂 第248期

Happy Pa Ma

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客座隨筆：親子教育——無限之戰

【明報專訊】每個孩子心中總會有一個超級英雄，可能是超人、蝙蝠俠、鐵甲奇俠、美國隊長、蜘蛛俠等等。早前流行一套英雄電影，內容講述超級英雄們如何團結對抗宇宙大魔王。大魔王之所以如此厲害，是因為他擁有一隻力量強勁的手套，手套上每粒寶石有着獨特及驚人的力量。

用6粒「寶石」 提升教導效果

其實在現實生活中，家長們都擁有這力量強大的手套。以下，就讓我以大魔王的手套比喻一下大家如何運用「手套」的「寶石」，改變不同的情况來教好孩子。

靈魂之石（Soul Stone）

這石令人聯想起家長與孩子的關係，正如英文soulmate——靈魂伴侶，就是用來形容親近的關係。當親子關係愈親密，孩子就愈重視彼此的關係及聽從你的意見。不同的文獻亦指出，教導孩子的首要條件是彼此建立良好關係。因此，不妨從改善親子關係來促進你對孩子的教導。

時間之石（Time Stone）

在電影《奇異博士》中，改變時間是一股很強大的力量，現實亦是如此。比如家長可以調節孩子溫習或學習時間的長短，使之變成密集但時間較短的溫習模式，中間給予更多小休，這樣可令小朋友更集中。家長亦需要明白，有些孩子是需要更多的時間，例如學習時間、思考時間或是反應時間。很多人對學習有誤解，認為「慢」就是不懂，其實有很多孩子都能解明白，只是需要多點時間回應。此外，時機（Timing）亦是重要的元素，例如，在某些事情上，我們要為孩子作出及時的提示；在孩子想放棄前讓他嘗到成功的滋味，又或是給他更頻密的鼓勵。

空間之石（Space Stone）

另一樣可改變的，就是環境或是處境。例如，我們常說孩子專注力不足，那麼就要減少會分散他們注意力的東西，好像噪音、佈滿玩具的房間、光舞影動或人來人往的環境、太過色彩繽紛的東西等等。我們亦可以改變情景，令孩子有足夠的練習機會。例如，我們要孩子學習耐性，就要給予等待的機會；我們要孩子學習服從，就要給予守規的機會。所以，我們可以改變環境或情景來配合學習的需要。

心靈之石（Mind Stone）

在教導時，家長是否有效操控孩子的「心靈」，即是他們的注意／專注力（Attention）呢？我們應該先確保孩子有足夠的專注力，再留意他們的精神狀態，才開始教導。家長可嘗試先引起孩子的興趣，例如解釋所學的東西跟他們自身有何關係。我們也要想方法確保孩子留心，包括令內容及學習方法變得吸引。

現實之石（Reality Stone）

究竟孩子「現實」的能力去到哪裏呢？家長可調節對孩子的期望，從而令孩子更容易完成任務。讓孩子嘗嘗成功的滋味，他們才會更有動力自我進步。重點是：我們不是降低期望，而是要監察孩子的進度，不斷調節他能達到的期望。

力量之石（Power Stone）

電影中這寶石能增強各種能力，這好比能增強教導果效的要素。包括：引起孩子興趣的技巧、與孩子溝通的技巧、你對孩子的了解、你的威嚴、令孩子服從的技巧等。我們要不斷提升教導的能力和技巧，令教導更有效、更深刻。

當我們在教導上感到惆悵時，不妨想想這手套，運用這6粒寶石，改變以上條件，提高教導效果及效益。

我相信，在孩子的眼裏，爸爸、媽媽就是他們心目中的超級英雄！教導孩子從來都是「無限之戰」，正如我的偶像蜘蛛俠的座右銘「能力愈大，責任愈大」（With great power comes great responsibility），我們也要提醒自己是「有能力」的，要背負教育的重任。

文﹕黃雋灝（註冊教育心理學家）

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