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Happy PaMa 教得樂 第248期

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教大GPS：幼園師生 人人有壓力

【明報專訊】幼兒教師壓力很大，教師職業倦怠已成為一個廣泛話題。工作上各種壓力，如教學時間緊迫、學生行為問題，都會對教師的心理和生理造成雙重負擔。持續的工作壓力還會影響壓力調節系統，對教師的認知、情感和行為多方面造成負面影響。

教師正向互動 降低幼兒壓力

教師的壓力也影響着幼兒。根據本校幼兒教育學系黃敏博士於2016年的研究，幼兒早於幼稚園時期已產生與學校有關的憂慮。對於幼兒來說，每一天的學習都充滿挑戰和壓力。這些壓力會影響幼兒的情緒、行為及學習表現。持續的憂慮更會影響到幼兒的壓力調節系統，在成長過程中較易出現負面行為及情緒。因此，為了讓幼兒學會在遇到壓力時調節自己，我們需要提供一個積極正向的成長環境，與教師的正向互動則有助降低幼兒的壓力及荷爾蒙水平。

事實上，幼兒教育是一項充滿回報的工作。研究表明，與幼兒有關的工作能為教師帶來許多正面經驗，提升工作的投入度。對於教師來說，見證幼兒每天的成長和學習上的進步都令人鼓舞，這些滿足感有助他們與學生互動。所以，幼師工作雖然辛苦，但也有許多不能言喻的快樂和成功感。

提升教師及幼兒幸福感

由此可見，教師的職業健康與幼兒的心理健康息息相關，提升教師的心理健康不單能避免職業倦怠的問題，還有助建構正向的學習環境。對於教師來說，幼兒不僅是教學對象，亦是這個學習群體中的成員和參與者。因此，提升教師及幼兒共同的幸福感，才能締造有效的學習環境。

要提升教師及幼兒的幸福感，改善教學環境及支援教學實踐尤其重要。近年幼稚園積極推行家校合作，為教師和家長建立伙伴的關係，一方面讓家長理解學校的政策，亦讓家長參與學校的活動，了解子女的學習情况，從而配合教師的教學，共同支援幼兒的成長，讓教師的工作事半功倍。另一方面，學校亦要留意教師的壓力，工作時間過長往往是教師情緒崩潰的重要原因之一，學校管理層要關注教師的工作量，推動教師之間的相互支持，鼓勵教師在工作和生活中取得平衡，才是減輕教師壓力的良方。

作者簡介：由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。

http://www.facebook.com/FEHD.EdUHK

文﹕Nislin Mari Anneli（香港教育大學幼兒教育學系助理教授、香港教育大學兒童教育及發展科學研究中心副總監）

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