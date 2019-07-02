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Happy PaMa 教得樂 第248期

Happy Pa Ma

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網樂天地：運動教曉年輕人的事

【明報專訊】星期天代表放假和休息，可以選擇做你喜歡做的事情，但近日社會的矛盾及紛爭，令近200萬市民放棄周日休息時間，上街表達意見，場面熱血，觸發我想起電影《再戰星期日》（Any given Sunday）中一幕教練向球員的演詞。

《再戰星期日》扭轉劣勢一席話

故事講述一隊美式足球隊，在冠軍賽最後3分鐘仍處於落後的劣勢。休息室死氣沉沉，球員陷入絕望的谷底。他們要反敗為勝就只得一個機會，就是要一次的kick return touchdown得分，但這是十分罕見。在此時，教練東尼（阿爾柏仙奴飾）說出發人深省的一席激勵說話，令年輕球員們創造奇蹟。我每次翻看都深深被打動，很多溝通技巧都值得學習。無論你是否該運動愛好者，都會感受到球賽除了猛烈的視覺撞擊以外，還有更深層的意義。以下是一些簡短節錄：

1. 首先帶出團隊合作精神的序言

「我們必須像個團隊，否則就會被擊倒，一寸又一寸，一場又一場直到結束。」

球隊有如身處地獄之中，教練激勵球員要團結，為自己殺出血路，一寸、一寸地爬出谷底，攀向勝利的高峰。

2.教練以自身歷練來警醒球員

「人生是一場寸步之爭的競賽。」

教練指出自己老了，無法與球員並肩作戰。他環顧四周的年輕臉龐，就想起自己年經時犯的錯誤，揮霍了所有錢財，離棄所有曾經愛他的人，無法面對自己；當慢慢變老，開始一件一件地失去人生中的事物，等到它們離你而去之後，才真正明瞭那種感受，覺得人生是一場寸步之爭的競賽。

3. 過程細節改寫結局

「不論是人生還是足球，我們能犯錯的空間是很小的……」

他說不論是人生還是足球，能犯錯的空間小之又小，像是早到半步或來遲半步，事情就功虧一簣了；快了一秒或慢了一秒，你就錯過球了。進攻所需的空間就在身旁，它們就在比賽中的每次休息、每分每秒……

4. 強調團結的力量、執著堅持的重要

球隊上上下下，必須攜手協力，為這一分一秒全力奮戰，掙扎迎難而上，一點一滴累積起來。這分秒點滴的凝聚就是輸贏的分別，生死存亡之階梯，唯有願意為了那些點滴分寸而誓死奮鬥的人才會贏。教練鼓勵球員只要還剩一口氣在，也要奮戰到底。

5. 信任隊友與犧牲小我

「我們即將以一個團隊的姿態戰到最後，否則，我們就會一個人孤獨死去」

團結作戰或孤獨死去

教練說，看着自己身旁的伙伴，望着他們的眼睛，看着正在和你一起出生入死拼搏到底的戰友，他們會為了團隊而犧牲自我，這就是一個團隊！我們即將以一個團隊的姿態戰到最後；否則，我們就會一個人孤獨死去。這就是足球，就是它的意義。現在，你們要怎麼做？

演詞結束後，各球員群情洶湧，戰意澎湃，在最後力挽狂瀾反敗為勝。

其實每項運動的背後，都有很多發人深省激勵人心的故事，在每一場比賽當中高潮迭起有起有落，能夠付出犧牲堅持到最後，是勝利者必須有的態度，而且還要團結一致，為自己深信的信念奮戰到底。

NFL（國家美式足球聯盟）大都在星期天比賽，但不是每個球員在星期天都有上陣的機會，也許身體狀態不佳，或是有一些更好的球員取代你。所以這故事寓意是，你要把握每次能夠上陣的機會，因為說不定可能再沒有下一次的機會。

作者簡介：專業網球評述員，香港網球總會教練導師，資深網球教練。着重網球員的身心發展，相信透過小型網球比賽訓練能提升小童的手眼協調、情緒管理及獨立思考能力

文﹕謝昫光

[Happy PaMa 教得樂 第248期]

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