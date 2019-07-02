五個小孩的校長：最厲害的本領——邏輯思維

我是一個喜歡收看新聞報道的人，電台每半小時的新聞報道、電子傳媒或是網上平台的時事新聞，可說是我日常生活中的一個重要部分。

這幾個星期，我就像其他市民一樣，不斷緊貼着最新的社會消息，腦袋、眼睛不知不覺感到非常疲累，相信各位市民也有相同感受吧！

近日，社會運動和情况似是紓緩了一點，這好讓我們能隨着時間沉澱一下。在這期間，相信大家的手機還是叮叮噹噹的收到各方各面的資訊，正、反兩方都爭相發出不同的聲明和新聞。香港實在是一個資訊發達的城市，要停也停不了！一下子這麼多的資訊充塞了手機，當中必定有真有偽，如果頭腦不清醒，真是很容易受騙，也會錯估形勢，變得是非不分。在這個大是大非的一刻，真是要張開慧眼，讓腦袋呼吸新鮮空氣，才得以發揮在混亂時最強的武器，就是運用你的邏輯思維。在眾多資訊中，把資料逐一分析，以批判思考，看看其真偽，這樣才能力保不失。

分清真假 畢生受用

邏輯思維從來都是我放在幼兒教育上重要的一環。正所謂吾生有涯，學海無涯，唯有教曉孩子邏輯思維，懂得以科學方法，有條理、有根據的思考方式，還需要判斷、推理、比較、分析，然後綜合一切，再加以定論。一步一步，循序漸進，這是終生受用的一門傍身絕世好武功。

好像最近收到一位Auntie傳來一條片段，來自一所收費電視台，內容是示威者包圍警察總部的實况片段。旁述的評論非常主觀及情緒化，例如：你看！示威者非常暴戾，更阻礙有需要的病人離開警察總部，又阻礙救護車進入救人……真是香港人的恥辱……非常痛心……

我看到片段後，覺得有點不對勁，打從懂事後我就喜歡收看時事新聞，認識到香港記者需要遵守中立的角色，一名專業的記者，只會以客觀態度報道現場的情况，所以驚覺旁述很有問題。於是我率性地主動向Auntie分析影片的疑點，理性討論。當然，事後也有一點後悔，在這特別易招情緒的時刻，雖然我是理性分析討論，也難以要求對方一樣平心靜氣。幸好Auntie受過高等教育，有教養，大家明白只是以事論事，所以並沒有發生衝突。過了兩天，這個收費電視台便發表了聲明，表明當時只是現場直播，並未有加插即時旁述，只是有些人利用其電視台的影片，加上個人的旁述。

現在香港的情况，是史無前例的複雜與混亂，還望大家都平心靜氣，以邏輯思考來講講道理，在混亂中尋找理性。此外，在朋友圈、甚至家庭圈中，避免不必要的爭拗，大家好好相處，莫再添煩添亂。經一事、長一智，在不少「失去」之中，增長智慧！

作者簡介：元岡幼稚園校長，外號「神奇呂俠」，資深幼兒教育家，以全香港最低薪校長，挽救元岡幼稚園。其真實故事被改編成電影《五個小孩的校長》。

文﹕呂麗紅

[Happy PaMa 教得樂 第248期]