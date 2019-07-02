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Happy PaMa 教得樂 第248期

Happy Pa Ma

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半個瑞典人：擁有自主自由的可貴

【明報專訊】親愛的孩子們：

暑假終於來了！等到頸也長了！雖然瑞典學校功課壓力不大，依然有個譜。除了一年級細妹最「他條」，兩個讀初中和高中的家姐在暑假前都要認真讀書，5月份起測驗和project陸續有來。原來連體育科都有筆試，成班13、14歲同學在森林跑完兩公里，還要溫習身體各部分的肌肉名稱和均衡健康飲食的原理，好勁啊！高中大家姐的英文科功課之一是小組演講，介紹一個自選的英語為母語的國家，由蒐集資料到組織撰寫當地人文地理歷史文化，也是很全面的練習。

大家姐早在6月初率先放暑假，於是你睡到日上三竿，中午起來吃早餐，邊吃邊看科幻小說，吃完上網看日本漫畫。一周後輪到兩個妹妹學校結業禮，可愛的小學雞在百年紅磚老校園唱歌：「成個夏天成日游水，再食雪糕！」我跟爸爸和大家姐笑說：「搵人笨嘅！落到水先算啦咁凍！」猶記得前年夏天等到有日尚算熱，腳趾一掂落水即縮回，海灣暢泳變為海邊野餐，不過也好開心。

每年6月的瑞典夏天是開心期，學生孩子統統放暑假，大人衝刺完成手頭工作，期待年度放大假，到了7月，幾乎所有人都將會休息放鬆，所有人都跟家人朋友暢聚。北國6月日子周而復始，可是媽媽的家鄉卻絕不尋常，整個6月在天翻地覆。我心繫香港，天天上班前下班後我都在追看消息，香港家人群組不斷傳來現場影片和照片，愈看愈閉翳。你們見不到我在浴室裏流淚，卻見到我眉頭緊皺。

公公婆婆也上街 站了幾小時

兩個大家姐在群組看到了香港奇景，彷彿全香港人都在馬路上。我們的香港家人在街上人海中，公公婆婆也站了幾個小時，馬路天橋統統塞滿人。你們問：「為什麼他們都湧上街？」那明明不是你們熟悉的、好玩好吃的開心美麗香港，發生了什麼事？

吃飯時我企圖平靜地解話，卻愈說愈憤怒：「街上站滿了像你們的少年……」7歲妹妹一直聽着，一臉愕然問：「為什麼警察打他們？」爸爸在搖頭，我激動：「係囉！你話有冇搞錯？！」

基本自由 假如被無理剝奪……

親愛的孩子們，媽媽跟你們一樣，在真正民主法治的香港社會生長生活，由細到大體驗自由。暑假好天，你們喜歡出去踏單車去散步，我也不用擔心，那就是擁有自主自由的可貴。8月中新學年開始，你們會繼續在學校實踐人人平等和互相尊重，在課室繼續聆聽他人和表達己見，這些在瑞典自然當然的基本事情，假如被無理剝奪，你話有冇搞錯？！

我知道待幾年後你們成年，瑞典社會面貌任轉變，法理與自由依然存在。我們熱愛的香港呢？你們的表姊表弟朋友們呢？媽媽不敢猜，但我會把我所知的、香港人所知的、全世界所知的歷史和真相，一直讓你們知道。

熱愛自由的媽媽上

作者簡介：移居瑞典十八年的原裝香港人，三女之母，每天做飯之餘亦寫字貼相。著有《幸福在最北》、《親愛的 給幸福加口甜》及最新作品《近乎生活在天堂》。

文﹕周游

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