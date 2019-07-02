小學雞媽媽：所謂勇敢

勇敢不等於不害怕

由Lois Lowry所著的Number the Stars（台譯《細數繁星》） ，寫一個在非常時期展現勇氣的故事。二戰期間丹麥軍力薄弱，被迫向納粹德軍投降，淪為「合作國」；相對於飽受戰火摧殘的鄰國，它的局勢相對穩定，可是德軍不久後也開始在國內搜捕猶太人。故事主人翁是一個十歲小女孩，因為最好的朋友是猶太人，自己也捲入一次搜救行動，在意外時刻展現自己從來不敢想像的勇敢——勇敢不等於不害怕，像她的舅舅說：「勇敢的意義是做該做的事，而不是只管想着危險。你當然會害怕，今天我也害怕；但是你把心思放在該做的事情上，我也是。」

不愧為紐伯瑞文學獎金獎作品，這本青少年小說用簡潔有力的筆觸，創作出一個令大人和孩子都屏息追看的故事。書末還有後記，回應哪些細節屬於創作、哪些來自史實。追尋下去會發現，雖然現實中的權力那樣懸殊、不公非常巨大，但是很多丹麥人展現出比小說還精彩的勇敢，教人神往——

當德軍勒令猶太人佩戴黃色六角星來識別時，沒猶太血統的丹麥國王克里斯蒂安十世表示自己會先載一枚作為榮譽標誌。貴為國王，他天天騎馬在哥本哈根街頭巡視，用「消極抵抗」的方式來激勵國人不放棄。德軍展開搜捕時，丹麥反抗軍發動國人協助隱藏身邊的猶太人，並且協調漁民大規模地將他們送往瑞典避難。而在猶太人逃亡期間，丹麥人幫忙照顧猶太鄰居留下的住房和財產等，等待戰爭完結那天物歸原主。

一無所有 通往自由

故事對逃難一幕的描述，正好回應，「所有東西、那些自尊感的泉源——蠟燭、書本、劇院裏的白日夢等，全被遺落在哥本哈根。他們一無所有，身上只有無名者的衣服賴以保暖，只有亨利奉上的農場食物賴以維生，以及前行的黑暗小徑，領他們穿越密林，通往自由……然而，他們肩膊挺直一如既往，就像在教室裏、舞台上、在安息日餐桌旁那樣。所以，還是有別的東西令他們自豪，他們沒遺落一切。」

家有兩隻「小學雞」，心願是在人人愁着臉當爸媽的年代，

作者簡介：努力做好相信孩子的樂媽媽。作品包括《外傭——住在家中的陌生人》、《壹家傻蛋》、《我們的同志孩子》、《死在香港——流眼淚》（合著）

文﹕蘇美智

[Happy PaMa 教得樂 第248期]