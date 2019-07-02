讀樂樂：跟小青蛙靜坐 培養專注

靜坐知識 融入圖文中

《小青蛙愛靜坐》是嚴吳嬋霞和插畫家kikiwong的最新著作，而且是創新以幼兒靜坐為主題的繪本。小孩子都愛跑跑跳跳，要他們安靜並非一件容易的事情，但有了故事之助，相信「靜坐」會成為一種配合活動，吸引幼兒模仿小主角。這繪本故事講述喜歡跳來跳去的小青蛙，就像活躍的幼兒一樣，沒有一秒會安定下來。因為這樣，小青蛙做很多事都沒有成功，例如牠想捉小蟲子，卻撲來撲去捉不到，小青蛙感到又焦急又肚餓，而且生氣得想爆炸，於是青蛙媽媽便讓小青蛙坐在荷葉上，教牠學習靜靜坐下來，而且學習怎樣呼吸，漸漸地小青蛙的心情變得平靜，思緒變得專注，更觀察到池塘裏一些從未察覺的有趣事物呢！

插畫家kikiwong的小青蛙繪得可愛，眼神帶點調皮，小青蛙靜坐時盤腿而坐、閉目放鬆的樣子都繪得傳神，配以水中漣漪、荷葉及柔和粉色，適當留白的背景，予人舒服平靜之感，圖和文配得自然好看。

因畫家本身亦是靜坐治療師，這故事把有關靜坐基本呼吸及放鬆的知識都融入內容和畫中，讓小朋友從觀察中領會。家長可參考或利用扮演角色，引導小孩子思考故事的主題，培養靜心專注的態度。讀完這精緻的故事，就好像給小朋友上了靜坐的一課呢。

角色扮演 引導學習「慢活」

我曾對一群愛說話和走動的小學生分享繪本《一根羽毛也不能動》（作者：愛瑞卡‧席佛曼，譯者：黃迺毓），為了使他們安靜，讓他們扮演故事中的鴨子和鵝，玩木頭人比賽——不能動、不能說話，連一根羽毛也不能動一下！因為比賽有輸贏，大家都繃緊精神不動！我後來寫過一個《鬥慢比賽》的故事，藉主角小豬引導小朋友學習「慢活」的好處，讓大家在輕鬆氣氛下鬥慢咀嚼吃東西，保持健康進食習慣。幼兒的啟蒙和學習是由模仿及閱讀開始，如今有這本《小青蛙愛靜坐》，家長可進一步鼓勵孩子投入故事的情境，學習慢慢地處事、閒居靜坐，希望讓小朋友能通過故事，學會調節急躁的性格，做事學懂專注，減少衝動。

■《小青蛙愛靜坐》

作者：嚴吳嬋霞

繪者：kikiwong

出版：新雅

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作者簡介：愛閱讀和創作童書，穿梭學校分享閱讀和創作

文︰明珠

[Happy PaMa 教得樂 第248期]