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Happy PaMa 教得樂 第248期

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升學攻略：幼稚園及小學篇

【明報專訊】■田家炳重語文能力 培養幼兒良好品行

問：女兒將報讀2020/21年度K1，她愛跳舞，但對着陌生人會比較慢熱害羞。家住青衣，今年將入讀康傑中英文幼稚園PN（學前班）。想問卓思英文學校暨幼稚園（青怡分校）、保良局田家炳幼稚園和聖公會荊冕堂士德幼稚園，哪間學術、品德會較好？

答：康傑中英文幼稚園為私立獨立幼稚園，以幼兒為本，配合幼兒的身心發展和興趣。卓思英文學校暨幼稚園、保良局田家炳幼稚園和聖公會荊冕堂士德幼稚園為免費幼稚園，參考教育局之評核報告，本人給卓思的評級為A-（分4級，從A++至A-），給田家炳及荊冕堂士德為A。田家炳以「螺旋式」安排深淺不同的課程，配合兒童發展，着重提升語文的學習能力，也着重培養幼兒良好德行，推行「情意品德教育」為本的互動學習，故學術、品德不錯，值得考慮。

■PN班無資助未必要讀 將軍澳沒幼園直升小學

問：兒子2018年2月出生，我們住將軍澳寶琳，正在物色較近家的幼兒/幼稚園，亦煩惱該否讓其入讀PN班和哪一年入讀較好。小學當然希望可以入讀一條龍或附屬中小學。本人亦有計劃今年再懷孕，未知日後哥哥選校策略會否對弟妹入學有幫助。

答：你未決定讀PN，還是K1，亦希望由幼稚園可以直升小學及中學，亦想知哥哥進校是否對弟妹有幫助。本人認為PN班未必一定要讀，因教育局也沒有資助PN班，其次在將軍澳沒有幼稚園可直升小學的，九龍區則有，如培正、民生，不過也只是85%的畢業生可直升而已！還有，讀官立、津貼小學，如哥哥正在讀A小學（男女校），弟妹又申請A小學，是一定會被取錄的。至於將軍澳辦得不錯的幼稚園，可以考慮以下幾間：救世軍慶恩幼稚園暨幼兒園、保良局蔡繼有幼稚園暨幼兒園、天主教聖安德肋幼稚園。

■學校質與量 沙田比紅磡好

問：我現在住沙田，在紅磡有物業，我女兒現在13個月大，正煩惱應該讓她在沙田還是紅磡讀書？想問沙田校網和黃埔/紅磡校網，你會推介哪一個？

答：無論質與量，都是沙田佔優。沙田幼稚園有55間，九龍城有43間（而紅磡只佔九龍城一部分）；至於小學，沙田有39間，而紅磡只有7間，質素也是沙田比紅磡好，所以本人會推介沙田。

喇沙書院前副校長、資深教育工作者 （歡迎查詢幼稚園及升小問題，電郵：happypama@mingpao.com

文：趙榮德

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