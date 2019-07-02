副刊
Happy PaMa 教得樂 第248期

Happy Pa Ma

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美食香味 挑戰你的鼻子

【明報專訊】香噴噴的味道，大人小孩都喜歡！領展TKO Gateway聯乘本地設計師翟凱怡（Jacqueline Chak）合作，創作全港首間以美食香味為主題的「嘗味體驗館」，提供超過30種美食香味，挑戰大家對美食香味的靈敏度，當中港味體驗館就由「香港青年設計才俊獎」得主Jacqueline，以創新的港式風味主題而設計，利用香薰蠟燭及香薰油等形式呈現經典港式美食菠蘿包、雞蛋仔及咖喱魚蛋等味道。位於TKO Market入口的嘗鮮體驗館，則融合新鮮鮮果及香料植物，呈現清新香味；設於Food Lane美食區的淺嘗體驗館，則以多國地道美食的香味陪你掃街；淺酌體驗館就提供多款解渴特調飲品的味道；嘗甜體驗館便充滿甜品的甜蜜氣息！「嘗味體驗館」不單誘惑你的嗅覺，以2D漫畫風格為主調的裝飾更十分適合文青打卡，以景象保存對美食香味的回憶！

■嘗味體驗館

日期：即日至7月21日

時間：上午11:00至晚上8:00

地點：領展TKO Gateway

查詢：2701 3542

■送便攜式香薰機

領展TKO Gateway送出便攜式香薰機予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額10個，每人可獲禮品一份。截止日期：7月9日，送禮詳情刊於報章。

[Happy PaMa 教得樂 第248期]

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