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Happy PaMa 教得樂 第248期

Happy Pa Ma

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童讀好書：誰是第一名？ 聽故事學懂同理心

【明報專訊】大至社會，小至家庭，學懂接納別人不同的觀點與角度，大家才可以和諧相處，但家長從小向子女硬生生地說教，他們未必明白，倒不如用繪本及工作坊，讓他們了解箇中意義。早前有推動家庭關係的團體舉行「親子故事茶座」，透過繪本向孩子解釋接納別人的重要，更以工作坊形式，讓小孩體會在有限的資源下表達自己，從而增加同理心，體諒別人。

文：許朝茵

在尖沙嘴的M Zone咖啡室內，聚集了約6個家庭及近10名小孩，齊齊參加「親子故事茶座」。茶座由致力推動家庭關係的「Familations親和藝術」舉辦，並由身兼創辦人之一及導師的Minnie主持。家長和孩子們坐在一起，準備聽Minnie說故事。她開始翻開《誰是第一名》的繪本，書中主角名為大餅，他的強項是繪畫，常在繪畫比賽中取得第一名，更認為自己的作品是最好。「大餅常跟人說，他是世上最會繪畫的小孩，所以認為其他小朋友畫得不好，要求其他人跟他畫出一模一樣的畫。雖然其他小朋友不喜歡跟着大餅的畫來繪畫，但由於他是第一名，大家便不敢多說。」

提問啟發思考

直至故事發展到大餅獲邀擔任一個繪畫比賽的評判，Minnie便問在場孩子：「你們估計怎樣畫，才獲大餅評為第一名呢？」小朋友答：「要合乎大餅水心。」Minnie續道：「但如何才達到大餅標準呢？就是要畫得和他上次取第一名的作品相似，要有綠色的樹及又大又紅的太陽。」但森林的動物，包括小狗及蜜蜂，他們所畫的作品，卻與大餅作品有很大分別。

小狗的作品中，把太陽變成了黑色，激得大餅向他大喊：「你畫錯了！」可是小狗生氣地說：「我是紅綠色盲，看不到紅及綠色。」之後，大餅走去看蜜蜂的作品，發現畫中筆觸是一格格，因為蜜蜂的複眼由數千隻小眼組成，看出來的影像是密密麻麻的小格子，因此畫出這樣的作品。大餅看罷所有動物的畫作後，恍然大悟，明白就算是同一事物，以不同角度看待，會有不同見解。

有限條件下做手工 體會困難

聽完《誰是第一名》的故事後，了解不同動物畫作的特點，在場的小朋友及家長也可以落手落腳，以主題「我的家」創造出代表自己家庭的作品。不過所用的物料，並非讓大家任意挑選，而是隨機抽出。Minnie取出一個紙袋，內有閃粉筆、棉花或毛線等不同物料，「每個小朋友伸手入袋內，隨意抽出兩樣物料用於創作上。讓孩子及成年人在有限的條件下創作，可體會當中的困難，提升他們的同理心，更易體諒別人」。

今次活動家長也一同參與，Minnie解釋：「除想啟發小朋友外，也想啟發家長，尊重每個孩子有不同的個性，別再要求子女跟足自己的一套方式行事。當家長明白這道理，在日常生活中實踐出來，便成為身教，孩子潛移默化後，自然懂得尊重別人。」

「Familations 親和藝術」的Familations，由Family同Relationships兩個字組合而成，Minnie認為：「家庭很重要，是所有關係的基石，所以提升家庭關係，有助提升個人的親和力。」Familations親和藝術是由她和家人成立，Minnie的丈夫曾離婚及育有一名女兒，和Minnie結婚後，再育有兩名子女，所以家人之間面對的問題，較一般家庭來得複雜。因此Minnie四出學習親子溝通的方法，成功促進家庭關係，更希望分享自己的心得與理念。

■好書推介

《誰是第一名》

作者、繪者：蕭湄羲

出版社：信誼基金

■INFO

「Familations 親和藝術」親子故事茶座

日期：7月28日

時間：下午2:30至4:00

地點：尖沙嘴漆咸圍9號M Zone

費用：$100（包括1名家長及1名小孩的活動與茶點各1份）

參加年齡：2至10歲及家長

查詢：9698 3916

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