賞杯上紙雕插畫 夏日消暑

活動期間顧客於商場即日以電子消費滿指定金額即可換領消暑手搖沙冰杯或簡約家用收納箱，而即日以電子消費滿指定金額更可換領創意工作坊入場證，在導師指導下DIY紙杯手機擴音器或環保杯套，教育小朋友升級再造的理念，禮品及活動名額數量有限，先到先得，換完即止。

■韓CUP「港」潮藝

日期：即日至9月1日

時間：上午10:00至晚上10:00

地點：荃灣千色匯 I（1樓Starbucks旁）及元朗千色匯（地下大堂）

查詢：2940 7070／2475 4745

■送夏日消暑沙冰杯

荃灣千色匯及元朗千色匯送出夏日消暑沙冰杯予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額10個，每人可獲禮品一份。截止日期：7月9日，送禮詳情刊於報章。

[Happy PaMa 教得樂 第248期]