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Happy PaMa 教得樂 第248期

Happy Pa Ma

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家家有禮：Matilda音樂劇 彰顯平等公義

【明報專訊】改編自Roald Dahl最受歡迎同名小說Matilda的《Matilda音樂劇》將於9月20日起在本港公演，此音樂劇在倫敦城西及百老匯演出時皆好評如潮，更榮獲超過90個國際獎項，包括23個最佳音樂劇獎。

故事的主人翁Matilda雖然只是一個5歲的女孩，但思想比一般人成熟，酷愛閱讀及熱愛學習，可惜受到父母忽視及壓制。當Matilda日漸長大，她開始對抗身邊的挑戰及阻礙。當她漸漸掌握到如何與父母相處之際，卻因校長Miss Trunchbull的專橫跋扈，生活又迎來一連串的衝擊。Matilda經常流連於圖書館，更與圖書館長Mrs Phelps及班主任Miss Honey建立深厚情誼。兩位老師更對Matilda獨有的天賦予以肯定，讓她獲得信心迎來美好的人生。導演Matthew Warchus指這齣劇是要彰顯平等和公義。小孩應該獲得成人般的同等對待，他們的力量不該被輕視。

■Matilda音樂劇

演出日期：9月20日起

時間：周二至五晚上7:30，周六下午2:00及晚上7:30，周日下午1:00及晚上6:00

演出地點：香港演藝學院歌劇院

票價：$445至$1045，另設West End套票、家庭套票及學生套票（3歲以下恕不招待）

購票：快達票熱線（31 288 288）/ www.hkticketing.com

網址：www.matildainternational.com

■送《Matilda音樂劇》門票

Lunchbox Theatrical Productions送出《Matilda音樂劇》門票（每張價值$845，演出日期待定）予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額2個，每人可獲門票2張。截止日期：7月9日，送禮詳情刊於報章。

整理：顏燕雯

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