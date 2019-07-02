上一課：了解規則重要 走進律師行 睇話劇「識」法

文︰許朝茵

大約20個小朋友，這天聚集在中環的近律師行的辦公室。他們並不是要尋求法律意見，而是參加「法律小先鋒」（法律與生活）活動，齊齊認識法律的重要。辦公室內除了參加活動的小朋友，也有的近律師行組成的義工團隊，協助帶領活動。雙方素未謀面，首先自然要來個破冰遊戲，拉近彼此距離，而經過簡單數個遊戲之後，已令大家熟稔了，可以正式開始今次活動重頭戲之一——話劇表演。

隨意修改校規 製造混亂

是次話劇的故事名為《2C的神奇願望》，演員都是的近律師行的律師及職員。內容描述在聖誕假期前一天，同學們收到Miss Cheung的邀請，參加一個神秘派對，他們帶着好奇的心情回學校。甫見到Miss Cheung，其中一個同學忍不住問：「點解放假仍要回學校？」原來Miss Cheung想給同學一支神奇魔法筆，讓他們有能力修改校規。聽罷，同學們都非常興奮，紛紛講出自己想修改的校規。

有同學說：「要廢除上課坐定定的規則，可以在課室內跑跑跳跳！」可是當他四圍走時，卻不慎弄破了其他同學的功課簿。又有同學說：「坐定定聽書很悶，希望每堂都是體育堂，可以打波做運動！」但當願望成真時，不停運動卻太勞累，吃不消。最後，又有同學希望邊上堂邊開大食會，只是當大家狂吃零食時，竟招來「小強」，讓所有人都大吃一驚。

同學每次利用神奇魔法筆修改校規後，都會製造出混亂，最終向老師求助。Miss Cheung解釋：「其實校規很重要，胡亂修改校規，很容易在校內製造混亂，所以修改前要考慮清楚，否則會帶來嚴重後果。」藉着故事，大家也了解到定下規矩時要有周詳考慮，不能只按自己喜好而訂立或修改。

在話劇演出期間，某些時間會暫停演出，演員退下，讓參加的小朋友小組討論及完成工作紙。當中一個環節，是讓他們講出自己想取消的校規，孩子全都反應踴躍，例如有孩子想以後毋須再考試，但另有小朋友卻憂慮，雖然沒有考試可令學習輕鬆些，但難以了解自己的成績進度。

法律如校規 維持社會秩序

小朋友各有不同意見，究竟訂立規矩是好或是壞事呢？的近律師行的律師余家銘解釋，學校有校規，而社會就有法律，法律有如校規般，幫助維持社會秩序。他指出大家遵守法律之目的，是為了社會和諧，更用唱歌來作比喻，「如果日間在家中唱歌，沒有問題；但若在晚上高聲唱，則會嘈到鄰居，影響別人。因此，香港法例禁止在11點後發出嘈音，包括大聲唱歌，確保大家晚上安靜地休息。由此可見，法律有助社會各階層和平共處」。理解完法律的重要性後，小朋友可以參觀律師行辦公室，了解律師行的實際情况，也會參觀立法會，進一步了解本港立法機關的環境、議會運作等過程。

身為的近律師行合伙人，同時身兼話劇演員之一的吳尚敏（Carmen）指出，和安徒生會設計及合辦這個教育計劃，是希望利用戲劇表演、工作坊或小組討論等，加深小朋友對法律概念的認識及明白尊重其他人的重要，就算別人的意見與自己不一，也要接納及聆聽。而在話劇中，當大家有權利修改校規時，不能只顧及自己的感受，需要作周詳考慮及承擔實行後出現的後果，為自己的行為負責。「希望孩子掌握到法律的作用，以及它和我們日常生活的關係，讓小朋友日後可做一個正直的市民。當社會上有更多人熱中及認識法律，對整體社會也會帶來正面影響。」

安徒生會包威信中心主任余慧源（Winnie）指出，是次劇目主題有關校規，和孩子的生活息息相關，令他們更容易投入。活動中的小組討論環節及派發的工作紙，有助鞏固他們從中所學到的法律基本概念。過程中鼓勵小朋友積極發表意見，表達自己之餘，也可訓練孩子的同理心。「希望小朋友多

大約20個小朋友，這天聚集在中環的近律師行的辦公室。他們並不是要尋求法律意見，而是參加「法律小先鋒」（法律與生活）活動，齊齊認識法律的重要。辦公室內除了參加活動的小朋友，也有的近律師行組成的義工團隊，協助帶領活動。雙方素未謀面，首先自然要來個破冰遊戲，拉近彼此距離，而經過簡單數個遊戲之後，已令大家熟稔了，可以正式開始今次活動重頭戲之一——話劇表演。

隨意修改校規 製造混亂

是次話劇的故事名為《2C的神奇願望》，演員都是的近律師行的律師及職員。內容描述在聖誕假期前一天，同學們收到Miss Cheung的邀請，參加一個神秘派對，他們帶着好奇的心情回學校。甫見到Miss Cheung，其中一個同學忍不住問：「點解放假仍要回學校？」原來Miss Cheung想給同學一支神奇魔法筆，讓他們有能力修改校規。聽罷，同學們都非常興奮，紛紛講出自己想修改的校規。

有同學說：「要廢除上課坐定定的規則，可以在課室內跑跑跳跳！」可是當他四圍走時，卻不慎弄破了其他同學的功課簿。又有同學說：「坐定定聽書很悶，希望每堂都是體育堂，可以打波做運動！」但當願望成真時，不停運動卻太勞累，吃不消。最後，又有同學希望邊上堂邊開大食會，只是當大家狂吃零食時，竟招來「小強」，讓所有人都大吃一驚。

同學每次利用神奇魔法筆修改校規後，都會製造出混亂，最終向老師求助。Miss Cheung解釋：「其實校規很重要，胡亂修改校規，很容易在校內製造混亂，所以修改前要考慮清楚，否則會帶來嚴重後果。」藉着故事，大家也了解到定下規矩時要有周詳考慮，不能只按自己喜好而訂立或修改。

在話劇演出期間，某些時間會暫停演出，演員退下，讓參加的小朋友小組討論及完成工作紙。當中一個環節，是讓他們講出自己想取消的校規，孩子全都反應踴躍，例如有孩子想以後毋須再考試，但另有小朋友卻憂慮，雖然沒有考試可令學習輕鬆些，但難以了解自己的成績進度。

法律如校規 維持社會秩序

小朋友各有不同意見，究竟訂立規矩是好或是壞事呢？的近律師行的律師余家銘解釋，學校有校規，而社會就有法律，法律有如校規般，幫助維持社會秩序。他指出大家遵守法律之目的，是為了社會和諧，更用唱歌來作比喻，「如果日間在家中唱歌，沒有問題；但若在晚上高聲唱，則會嘈到鄰居，影響別人。因此，香港法例禁止在11點後發出嘈音，包括大聲唱歌，確保大家晚上安靜地休息。由此可見，法律有助社會各階層和平共處」。理解完法律的重要性後，小朋友可以參觀律師行辦公室，了解律師行的實際情况，也會參觀立法會，進一步了解本港立法機關的環境、議會運作等過程。

身為的近律師行合伙人，同時身兼話劇演員之一的吳尚敏（Carmen）指出，和安徒生會設計及合辦這個教育計劃，是希望利用戲劇表演、工作坊或小組討論等，加深小朋友對法律概念的認識及明白尊重其他人的重要，就算別人的意見與自己不一，也要接納及聆聽。而在話劇中，當大家有權利修改校規時，不能只顧及自己的感受，需要作周詳考慮及承擔實行後出現的後果，為自己的行為負責。「希望孩子掌握到法律的作用，以及它和我們日常生活的關係，讓小朋友日後可做一個正直的市民。當社會上有更多人熱中及認識法律，對整體社會也會帶來正面影響。」

安徒生會包威信中心主任余慧源（Winnie）指出，是次劇目主題有關校規，和孩子的生活息息相關，令他們更容易投入。活動中的小組討論環節及派發的工作紙，有助鞏固他們從中所學到的法律基本概念。過程中鼓勵小朋友積極發表意見，表達自己之餘，也可訓練孩子的同理心。「希望小朋友多從別人的立場來思考，究竟建立或修改一條規則，對自己及他人會帶來什麼影響呢？有時對自己有利的事情，其實可能正傷害別人。」

■參加者心聲

盼未來修讀法律

梁明慧（10歲，小學四年級）

「我覺得校規是好事，令同學遵守秩序。透過今次活動，我也加深了對法律認識及意義，知道守規則的重要，如果自己胡亂定下規條，可能對其他人造成影響。而法律對社會起了很大的作用，我也想未來讀法律，成為法律界的一分子。」

法律用來維持秩序

盧梓悠（10歲，小學四年級）

「今次的活動中，我最喜歡參觀律師行，看到辦公室內有很多文件，也見識到他們的圖書館，藏了很多書。不過，書架之間的空間較少，感覺有些迫。參加完這個活動，我更清楚法律是用來維持秩序，令我更加明白要奉公守法，做個好孩子。」

校規應由老師訂立

沈旻熙（10歲，小學四年級）

「透過這次活動，知道法律是社會上的規則，如果不遵從，社會會變得好混亂。至於校規方面，應該交由老師訂立，始終小朋友未有這個能力顧及全校的人。不過，我想提議學校改用電子書，可減輕書包重量。」

■INFO

法律小先鋒（法律與生活）

日期︰7月26日（星期五）

時間︰下午3:15至4:45

地點︰安徒生會南丫島中心

參加資格︰小一或以上

費用︰全免

查詢︰2982 2173

[Happy PaMa 教得樂 第248期]