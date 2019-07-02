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Happy PaMa 教得樂 第248期

Happy Pa Ma

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假期出遊：海上「南極球」 好玩到彈起﹗

【明報專訊】愛玩的爸媽當然會緊貼最新旅遊情報，而近年郵輪的確成為不少家庭客的新寵兒，因為船上有齊吃喝玩樂，也可因應航線目的地，到不同的地方觀光，玩法多多。適逢今年有新郵輪下水，一於帶大家上船「遊」一round，預早計劃下一個旅程。

文︰許朝茵

模特兒︰Vera、Alivia

今次我們登上皇家加勒比國際遊輪旗下、排水量達16.8萬噸的「海洋光譜號」，船上設有2137間客房，最多可載客5622人，儼如海上巨無霸。上船後，爸媽一定要先留意15至16樓的甲板樓層，因為這裏有多個好玩遊戲。經我們的母女檔model Vera和Alivia試玩後，她們認為好玩之選，首選「南極球」，這個橙黃色的中空球體，內有3張圓形彈牀，客人穿上安全帶及縛上吊索後，在彈牀上隨意跳躍，體能好又有膽識的朋友，更可凌空跳至高達2、3米，甚至做出翻滾動作，認真夠刺激。若想增加趣味性，可選擇帶上VR（虛擬實境）眼鏡玩「Sugar Leap」，玩者要拚命向前奔跑，其間要不停跳動來踢走糖果障礙物，衝向終點，得意有趣。（每位價錢：20美元，約156港元；29美元，約226港元 / 連VR遊戲，大小同價）

跳完後，記得要走到南極球旁的玻璃步道，透過底部的玻璃，看看「大海在我腳下」的感覺，有點刺激又有點驚慌。

登「北極星」 92米半空賞海景

另一矚目玩意便是外形猶如巨型玻璃球的「北極星」，這個吊臂式的觀景艙，可以帶乘客升至距離海面約92米的高空，俯瞰郵輪全身，更可飽覽360度無敵海景，實屬難忘經驗。（每位價錢：20美元，約156港元，垂直上升；40美元，約312港元，垂直上升兼左右橫移，大小同價）

意猶未盡，仍想繼續「放電」？不用擔心，船上有大量不收費的娛樂活動正等着你。在南極球旁的「甲板冲浪」，玩家可以在人工海浪上，體驗冲浪的刺激，場內有專人指導，即使是新手或小朋友也可以體驗得到。滑完浪仍想繼續「玩水」，船上的泳池、按摩池、兒童嬉水池以及水上滑梯，正好讓你盡享嬉水樂。游完水，更可到攀石牆一展身手，保證孩子可以「放足電」。

享受完陽光，想來些室內玩意，涼涼冷氣，可轉到海上多功能運動館，場內設有球場，可以打籃球、羽毛球及足球，球場亦會定時變身為碰碰車場，一家人可落場互相對撞，體驗撞擊的快感。館內另有射箭、劍擊的體驗活動，以及體感電子遊戲機，單在這裏，已可消磨一整天。

奇俠載歌載舞 無人機震撼登場

到了晚上，大家便可欣賞船上各式的表演節目，當中《光譜奇俠The Effectors》的演出，必定得到小朋友的歡心，表演人員載歌載舞之餘，尾段演出更有數十架發光的無人機，在黑暗中升空演出，場面震撼。

郵輪除了玩樂設備多，另一賣點是餐飲美食夠豐富，船上很多餐廳多是免費提供早午晚3餐，例如14樓的帆船自助餐廳，有龍蝦及牛扒，餐廳亦提供不同國家的菜式。在自助餐廳旁的索倫托餐廳，提供多款薄餅選擇，雖然賣相普通，但幾乎每個客人吃完也大讚，是必食之選。船上亦設有多間收費的特色餐廳，例如川茶料理及日本鐵板燒等，選擇多多，愛吃的爸媽，小心會增磅。

（文中玩樂設施價錢只作參考）

■航程及價錢

一家人開心旅行，全年豈會只得一次。若想下次在郵輪上度假，可留意以下由香港出發的航線。

海洋光譜號

12月由香港出發

8日7夜日本及菲律賓之旅（內艙房：每位10,418港元起）

5日4夜越南蜆港/順化（真美）之旅（內艙房每位：3742港元起）

包括：住宿、餐飲及娛樂設施，部分餐廳及玩樂需自費，船上使費以美元為主

查詢：3018 8978

網址：www.royalcaribbean.com.hk

■旅遊錦囊

日本簽證：持有效特區護照或BNO免簽證

越南簽證：持有效特區護照或BNO須簽證

匯率：1美元約兌7.8港元

■有片睇︰

親子溫馨郵輪之旅

bit.ly/2NikOVl

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