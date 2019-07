假期出遊：全包式旅遊 輕鬆歎世界 入住峇里度假村 親子由朝玩到晚

文︰李祖怡

帶着小孩去旅行的方式有許多種。有爸媽喜歡跟團,什麼也不用打點,專心吃喝玩樂;有些則喜歡帶着小孩去冒險,自己安排自己玩,不想假手於人。又有一些只愛hea,喜歡一家大小窩在小島上逍遙過幾天,享受陽光與海灘。若你是這類爸媽的話,度假村式的假期應該很合你意。

今次介紹的Club Med度假村位於印尼峇里島努沙杜瓦海灘,開宗明義以「Amazing Family」為主題,擺明主打家庭客人,跟世界各地的Club Med一樣,一個價錢全包度假村內的所有住宿、餐飲、活動,非常方便兼划算。這裏從早到晚都有各項活動,絕對可以「由朝玩到晚」。

專人指導水陸活動

在度假村內,你可以免費參與各項水陸活動,如浮潛、獨木舟、射箭、空中飛人等,不另收費。即使你是初學者,在專業的G.O(Gentle Organizer)在旁指導下,也能夠輕鬆掌握基本技巧,享受當中的樂趣。好像天生沒有運動細胞的記者,也跟其他小朋友一起學射箭,在箭場上,我們有姿勢有實際,記者先紮好弓步,G.O教我拉弓的姿勢,然後我便急不及待大顯身手,我和身旁的家長和孩子一起準備就緒,蓄勢待「射」,教練一聲令下:「Shoot please!」我們便放手鬆開弦線,雖然未能射到中心點,但也射中靶呢!Club Med太平洋市場副總裁Vincent Ong表示,Club Med有各種不同的活動,大人小朋友也可一同參加,例如其中一項最受歡迎的「空中飛人」活動,Vincent說:「大多數父母和子女都未試過玩空中飛人,當小朋友成功挑戰後,(小朋友)甚至覺得比父母更勇敢。有父母看到子女敢於玩空中飛人,比自己做得更好的時候,看得到他們的關係有所改變。」他解釋在父母和子女關係上,父母一向比較權威,雙方的關係也不太對等,他認為透過這些一同參與的活動,父母看見子女做得到,甚至比自己做得更好時,關係也會有所改進。

度假村的工作人員全都稱為G.O,他們白天是導遊、教練,晚上則化身為表演者,為大家帶來精彩的演出。村內每晚都有不同主題的「G.O Show」,譬如馬戲團表演,由G.O親身上陣。表演結束後,爸媽們可以跟孩子一起參加派對,感受入夜後的歡樂氣氛。現場播着節拍強勁的音樂,小朋友都手舞足蹈起來。

挑戰「微型世界盃」

作為親子友善度假村,「Amazing Family」專為親子聯繫而設計,活動圍繞五大範疇,包括主打運動的Time to Move、巨型棋盤遊戲的Time to Play、體驗當地文化的Time to Care、探索尋寶的Time to Quest、歡樂派對的Time to Celebrate。即使一家人平時經常機不離手,也不妨趁假期騰空雙手,一家人在草地上大玩巨型桌遊(board game)。而活力十足的小朋友更不能錯過泡泡足球比賽,與其他來自世界各地的小朋友來一場「微型世界盃」,齊齊挑戰父母!

小朋友還可以與家人一起合力完成任務,在度假村內玩尋寶遊戲,透過手機應用程式的提示,找出隱藏在度假村內的QR碼,然後完成不同的小遊戲。另外,亦可嘗試風箏、手工藝製作,以及印尼風味烹飪課程,了解當地文化。即使記者不諳廚藝,但在廚師指導下,仍能成功烹製出峇里島雞肉咖喱,非常有滿足感呢!還有一個活動,記者必須要提提大家盡情參與,那就是在泳池旁邊的泡泡派對,大家被鋪天蓋地的泡泡包圍,大人小朋友一起玩到忘形,開心就是那麼簡單。

玩到累了,當然要補充體力!度假村的餐廳供應豐富的自助早午晚餐,以及全日餐點服務,只要肚仔一打鼓,大家便可隨意點選各式美食,薯條漢堡包三文治等等,全日供應。另外,爸媽也可無限暢飲各式飲料和酒精飲品。在沙灘上喝着雞尾酒,迎來微微海風,感覺特別「chill」。

■爸媽鬆一鬆

兒童俱樂部

專人照顧小孩

這個度假村的一大特色是,爸媽可以放心把小孩交給G.O照顧,然後來個二人世界。這裏設有分齡分級的兒童俱樂部,能操多種語言的G.O均接受過全面的培訓,若要照顧2歲以下幼兒的G.O更要有相關的認可資格。

■INFO

峇里島Club Med Bali

夏季出遊:7月至9月

4日3夜套票(不包機票)

包括:住宿+每日3餐+全日餐飲+活動等

收費:11,200港元起(包2成人+1小童);4歲以下小童免費

電話:3111 9388

網址:www.clubmed.com.hk

■旅遊錦囊

簽證:持有效特區護照免簽證;BNO持有人須事先申請簽證

匯率:1港元約兌1,820印尼盾

■有片睇︰

印尼峇里島親子友善度假村

bit.ly/2XxisWC

[Happy PaMa 教得樂 第248期]