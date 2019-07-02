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Happy PaMa 教得樂 第248期

Happy Pa Ma

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假期出遊：全包式旅遊 輕鬆歎世界 入住峇里度假村 親子由朝玩到晚

【明報專訊】一家大細去旅行，最頭痕莫過於計劃行程，「廁所位」、「休憩位」一個都不能少。如果想輕輕鬆鬆出門，不妨預訂全包式旅遊套票，一個價錢已包括大部分旅遊開支，全部「有數得計」，各位精明爸媽大可安心盡情吃喝玩樂！

文︰李祖怡

帶着小孩去旅行的方式有許多種。有爸媽喜歡跟團，什麼也不用打點，專心吃喝玩樂；有些則喜歡帶着小孩去冒險，自己安排自己玩，不想假手於人。又有一些只愛hea，喜歡一家大小窩在小島上逍遙過幾天，享受陽光與海灘。若你是這類爸媽的話，度假村式的假期應該很合你意。

今次介紹的Club Med度假村位於印尼峇里島努沙杜瓦海灘，開宗明義以「Amazing Family」為主題，擺明主打家庭客人，跟世界各地的Club Med一樣，一個價錢全包度假村內的所有住宿、餐飲、活動，非常方便兼划算。這裏從早到晚都有各項活動，絕對可以「由朝玩到晚」。

專人指導水陸活動

在度假村內，你可以免費參與各項水陸活動，如浮潛、獨木舟、射箭、空中飛人等，不另收費。即使你是初學者，在專業的G.O（Gentle Organizer）在旁指導下，也能夠輕鬆掌握基本技巧，享受當中的樂趣。好像天生沒有運動細胞的記者，也跟其他小朋友一起學射箭，在箭場上，我們有姿勢有實際，記者先紮好弓步，G.O教我拉弓的姿勢，然後我便急不及待大顯身手，我和身旁的家長和孩子一起準備就緒，蓄勢待「射」，教練一聲令下：「Shoot please！」我們便放手鬆開弦線，雖然未能射到中心點，但也射中靶呢！Club Med太平洋市場副總裁Vincent Ong表示，Club Med有各種不同的活動，大人小朋友也可一同參加，例如其中一項最受歡迎的「空中飛人」活動，Vincent說：「大多數父母和子女都未試過玩空中飛人，當小朋友成功挑戰後，（小朋友）甚至覺得比父母更勇敢。有父母看到子女敢於玩空中飛人，比自己做得更好的時候，看得到他們的關係有所改變。」他解釋在父母和子女關係上，父母一向比較權威，雙方的關係也不太對等，他認為透過這些一同參與的活動，父母看見子女做得到，甚至比自己做得更好時，關係也會有所改進。

度假村的工作人員全都稱為G.O，他們白天是導遊、教練，晚上則化身為表演者，為大家帶來精彩的演出。村內每晚都有不同主題的「G.O Show」，譬如馬戲團表演，由G.O親身上陣。表演結束後，爸媽們可以跟孩子一起參加派對，感受入夜後的歡樂氣氛。現場播着節拍強勁的音樂，小朋友都手舞足蹈起來。

挑戰「微型世界盃」

作為親子友善度假村，「Amazing Family」專為親子聯繫而設計，活動圍繞五大範疇，包括主打運動的Time to Move、巨型棋盤遊戲的Time to Play、體驗當地文化的Time to Care、探索尋寶的Time to Quest、歡樂派對的Time to Celebrate。即使一家人平時經常機不離手，也不妨趁假期騰空雙手，一家人在草地上大玩巨型桌遊（board game）。而活力十足的小朋友更不能錯過泡泡足球比賽，與其他來自世界各地的小朋友來一場「微型世界盃」，齊齊挑戰父母！

小朋友還可以與家人一起合力完成任務，在度假村內玩尋寶遊戲，透過手機應用程式的提示，找出隱藏在度假村內的QR碼，然後完成不同的小遊戲。另外，亦可嘗試風箏、手工藝製作，以及印尼風味烹飪課程，了解當地文化。即使記者不諳廚藝，但在廚師指導下，仍能成功烹製出峇里島雞肉咖喱，非常有滿足感呢！還有一個活動，記者必須要提提大家盡情參與，那就是在泳池旁邊的泡泡派對，大家被鋪天蓋地的泡泡包圍，大人小朋友一起玩到忘形，開心就是那麼簡單。

玩到累了，當然要補充體力！度假村的餐廳供應豐富的自助早午晚餐，以及全日餐點服務，只要肚仔一打鼓，大家便可隨意點選各式美食，薯條漢堡包三文治等等，全日供應。另外，爸媽也可無限暢飲各式飲料和酒精飲品。在沙灘上喝着雞尾酒，迎來微微海風，感覺特別「chill」。

■爸媽鬆一鬆

兒童俱樂部

專人照顧小孩

這個度假村的一大特色是，爸媽可以放心把小孩交給G.O照顧，然後來個二人世界。這裏設有分齡分級的兒童俱樂部，能操多種語言的G.O均接受過全面的培訓，若要照顧2歲以下幼兒的G.O更要有相關的認可資格。

■INFO

峇里島Club Med Bali

夏季出遊：7月至9月

4日3夜套票（不包機票）

包括：住宿+每日3餐+全日餐飲+活動等

收費：11,200港元起（包2成人+1小童）；4歲以下小童免費

電話：3111 9388

網址：www.clubmed.com.hk

■旅遊錦囊

簽證：持有效特區護照免簽證；BNO持有人須事先申請簽證

匯率：1港元約兌1,820印尼盾

■有片睇︰

印尼峇里島親子友善度假村

bit.ly/2XxisWC

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相關字詞﹕放假去哪兒 食買玩 郵輪 峇里 親子旅行 暑假 親子話題王

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