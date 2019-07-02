蒐集舊物：達人最愛簡約搪瓷

阿敏喜歡蒐集舊物，又曾擔任飲食及旅遊記者，因而有很多機會到外地尋寶，更曾創立「小小國貨」品牌，短暫於手作市集擺檔賣國貨。她並非刻意只選購國貨，但她指中國製的產品太多了，不經不覺就買得一屋國貨。她指着桌上的上海鑽石牌上鏈機械鬧鐘說道：「這是在日本的二手市集找到，價錢只是500日圓，40港元也不用，但如果在大陸的古董店就要幾百元。」回到香港，她則多到深水埗地攤或寓所附近的救世軍家品店，尋找心儀的貨品。

阿敏蒐購的多是1949至78年（即大約是中華人民共和國成立至改革開放前）的工業化產品，包括陶瓷杯碟、手電筒、鐘表、搪瓷器具等等，當中又以上海製的最有質素。「上海有國營工廠專製搪瓷，國營不用左慳右慳，比現在的都厚身多了，還有上海牌手表、鑽石牌鐘、回力波鞋、飛躍波鞋等。」她指從前的工廠多為國營，設計簡約，用色低調，品牌標誌也不會張揚地印在產品上，風格近似現今流行的極簡主義（Minimalism）。「當然他們不是有Minimalism的概念，那時只是想要做實用的東西。」

改革開放前 上海製最有質素

阿敏最喜歡搪瓷，貪其外表簡約，質料耐用。看到她枱面上用作飲水的搪瓷杯內有刻度，細問之下，原來是醫療用的：「搪瓷不易被酸性液體侵蝕，醫療用的搪瓷會更厚身及耐用。」她認為改革開放後的國貨開始轉變，「很多人出來搞生意，競爭大了，有人就諗：產品上印個老翻hello kitty公仔會否更好賣，但效果不好，於是出現很多『岩岩巉巉』的國貨」。

近來本地興起手作潮，大家都說人手親製的產品有溫度，但阿敏不太同意，認為工廠製造也有故事。「有故事的物件一定是很多人見過和使用過，不是說工廠生產的就沒有故事，而是用家使用時會給它們故事。香港人讀書時總會用過中華牌鉛筆，吃過大白兔糖，穿過白飯魚。國貨特別有趣是因為故事大家都知，不用刻意發掘，是生活片段。」正因為這些故事更能代表一個時代，她更鍾情工廠製造的國貨。

時移世易，現在問零零後什麼是中華牌鉛筆、大地牌校褸，他們或會一臉茫然。現今消費選擇多多，國貨的安全問題又令人卻步，中國製已不是現今世代的集體回憶。不賣回憶，國貨對年輕一輩還有魅力嗎？阿敏於手作市集的擺檔經驗使她有新體會：「後生仔不是因故事或回憶而買國貨，而是看該產品的外表及質素。即使那件產品老老套套，他們都懂得自己配襯。很多人來買搪瓷盤放飾物，我又見過很多café用來放薯條及意粉。」她認為看產品不應該只看其identity，舊國貨的實用不應給「中國製」的標籤埋沒。雖然阿敏現在已沒有再擺檔，但她表示有推廣國貨的念頭，希望把國貨的價值傳承下去。