舊國貨 那些年生活故事

上世紀五六十年代的香港，經濟還在起步，洋貨價格高昂，非普羅大眾所能負擔，因此國貨成為主流選擇。改革開放後中國輸出更多國貨，在本地掀起一陣「愛祖國，用國貨」的熱潮，本地國貨公司的數量由1950年代的4、5間，增加至1979年底的70多間。

昔日靠便宜掀熱潮

國貨公司提供一站式服務，集中發售民生用品，是不少市民購買生活所需的場所。裕華國貨於1959年開業，今年剛好踏入60周年，是本地的國貨始祖之一。對當年消費者來說，國貨既便宜又易買，但對商家來說，引進國貨卻非易事。那時內地的出口公司不會來港，香港商家又無法直接跟內地的工廠或出口公司取貨，因此很多港商會依賴本地分銷商。裕華國貨高級經理蘇兆永表示，那時他們不單依靠本地分銷商取得藥材和食品，更「有幸」經廣州交易會的渠道取得國貨。

廣州交易會創辦於1957年，一年兩度，每次為期約大半個月，至今仍是中國大型的外貿活動之一。會上可供採購的產品多元，包括大型機械、家庭電器、日用品、衣服、食品等應有盡有。「能夠參與廣州交易會是一種特權，我們每年春秋各去一次，在那裏得到第一輕工業部生產的民生日用品，所以價錢比較便宜。」蘇兆永說。到改革開放後，取貨渠道不斷增加，他們也日漸跟內地公司建立合作關係，得到固定的直接供貨渠道。他們又會到不同省份舉行展銷活動，洽談引入可以出口的工藝品、藥材、食品及牀被用品等等。

今日主打高質 中成藥成生招牌

來到現在，洋貨是主流選擇，中國製品反而在年輕一輩成為「設計老套、用料不佳」的代名詞，本地多間國貨公司如中僑國貨、新中聯國貨，也相繼退出消費市場。不過，國產品牌至今依然佔裕華國貨所有貨品的八成。既然便宜貨不合時宜，裕華就改變營銷策略，以高質產品留住顧客。「坊間很多羽絨外套，花款多、價錢相宜，的確搶掉不少生意。我們只能以高價的真絲棉作主打，吸引其他客源。」女裝部業務經理康翠蘭說道。中成藥是另一個「生招牌」，捧場客更以內地遊客為主，「內地人來港買國貨？事實就是如此。因為大陸商品有分外銷及內銷，他們覺得外銷品比較可靠，而且我們入口中成藥時經多重檢驗，絕對不是假貨」，裕華國貨高級經理孫伯揚說。

雖然年輕一輩沒有上世紀的國貨集體回憶，但現在內地網購熱，何嘗不是另一種國貨潮？縱然受到網購的威脅，但裕華的採購部員工仍然信心滿滿，因為他們賣的還有網購做不到的購物體驗。當天受訪的採購部員工均在裕華工作超過30年，笑稱都是「紅褲子」出身，擔當採購前亦在門市工作多年，因此對某類產品累積深厚知識，並能對顧客作出適當的購物建議。

文：黃嘉希

編輯：Elaine

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