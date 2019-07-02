副刊

專題

下一篇 上一篇

舊國貨 那些年生活故事

【明報專訊】大地牌校褸、菊花牌內衣、扇牌洗衣皂，若你可以琅琅上口說出以上品牌，或許都經歷過國貨在香港的黃金時代。在上世紀五六十年代，國貨不是一種選擇，而是生活需要，實惠又耐用。來到現在，國貨依然在市場存在，但卻帶有設計老套、質素參差的觀感。國貨的黃金時代真的遠去了嗎？貼上「中國製」的標籤下又埋藏什麼意義和價值？

上世紀五六十年代的香港，經濟還在起步，洋貨價格高昂，非普羅大眾所能負擔，因此國貨成為主流選擇。改革開放後中國輸出更多國貨，在本地掀起一陣「愛祖國，用國貨」的熱潮，本地國貨公司的數量由1950年代的4、5間，增加至1979年底的70多間。

昔日靠便宜掀熱潮

國貨公司提供一站式服務，集中發售民生用品，是不少市民購買生活所需的場所。裕華國貨於1959年開業，今年剛好踏入60周年，是本地的國貨始祖之一。對當年消費者來說，國貨既便宜又易買，但對商家來說，引進國貨卻非易事。那時內地的出口公司不會來港，香港商家又無法直接跟內地的工廠或出口公司取貨，因此很多港商會依賴本地分銷商。裕華國貨高級經理蘇兆永表示，那時他們不單依靠本地分銷商取得藥材和食品，更「有幸」經廣州交易會的渠道取得國貨。

廣州交易會創辦於1957年，一年兩度，每次為期約大半個月，至今仍是中國大型的外貿活動之一。會上可供採購的產品多元，包括大型機械、家庭電器、日用品、衣服、食品等應有盡有。「能夠參與廣州交易會是一種特權，我們每年春秋各去一次，在那裏得到第一輕工業部生產的民生日用品，所以價錢比較便宜。」蘇兆永說。到改革開放後，取貨渠道不斷增加，他們也日漸跟內地公司建立合作關係，得到固定的直接供貨渠道。他們又會到不同省份舉行展銷活動，洽談引入可以出口的工藝品、藥材、食品及牀被用品等等。

今日主打高質 中成藥成生招牌

來到現在，洋貨是主流選擇，中國製品反而在年輕一輩成為「設計老套、用料不佳」的代名詞，本地多間國貨公司如中僑國貨、新中聯國貨，也相繼退出消費市場。不過，國產品牌至今依然佔裕華國貨所有貨品的八成。既然便宜貨不合時宜，裕華就改變營銷策略，以高質產品留住顧客。「坊間很多羽絨外套，花款多、價錢相宜，的確搶掉不少生意。我們只能以高價的真絲棉作主打，吸引其他客源。」女裝部業務經理康翠蘭說道。中成藥是另一個「生招牌」，捧場客更以內地遊客為主，「內地人來港買國貨？事實就是如此。因為大陸商品有分外銷及內銷，他們覺得外銷品比較可靠，而且我們入口中成藥時經多重檢驗，絕對不是假貨」，裕華國貨高級經理孫伯揚說。

雖然年輕一輩沒有上世紀的國貨集體回憶，但現在內地網購熱，何嘗不是另一種國貨潮？縱然受到網購的威脅，但裕華的採購部員工仍然信心滿滿，因為他們賣的還有網購做不到的購物體驗。當天受訪的採購部員工均在裕華工作超過30年，笑稱都是「紅褲子」出身，擔當採購前亦在門市工作多年，因此對某類產品累積深厚知識，並能對顧客作出適當的購物建議。

文：黃嘉希

編輯：Elaine

電郵：feature@mingpao.com

上 / 下一篇新聞

深水埗「掃街」 歎盡創意美食
深水埗「掃街」 歎盡創意美食
地質達人胡兆基 石頭告訴你 活着為什麼
地質達人胡兆基 石頭告訴你 活着為什麼
後記：全職爸爸 愛做一家之「煮」
後記：全職爸爸 愛做一家之「煮」
蒐集舊物：達人最愛簡約搪瓷
蒐集舊物：達人最愛簡約搪瓷
百變家俬 用盡蝸居每一吋
百變家俬 用盡蝸居每一吋
購物須知：親身體驗品質 了解結構安全
購物須知：親身體驗品質 了解結構安全
保養服務：留意上門維修安排
保養服務：留意上門維修安排
假期出遊：全包式旅遊 輕鬆歎世界 入住峇里度假村 親子由朝玩到晚
假期出遊：全包式旅遊 輕鬆歎世界 入住峇里度假村 親子由朝玩到晚
其他選擇：馬爾代夫 入住全包式別墅
其他選擇：馬爾代夫 入住全包式別墅
馬來西亞 玩盡三大樂園
馬來西亞 玩盡三大樂園
假期出遊：海上「南極球」 好玩到彈起﹗
假期出遊：海上「南極球」 好玩到彈起﹗
本周Focus：採訪手記：開心暑假 陪伴勝過遊戲
本周Focus：採訪手記：開心暑假 陪伴勝過遊戲
活動推介：徵文比賽 編織故事
活動推介：徵文比賽 編織故事
活動推介：大型扭波展 周日打卡
活動推介：大型扭波展 周日打卡
重要日子提提你！
重要日子提提你！
索取Happy PaMa教得樂禮品
索取Happy PaMa教得樂禮品
上一課：了解規則重要 走進律師行 睇話劇「識」法
上一課：了解規則重要 走進律師行 睇話劇「識」法
家家有禮：Matilda音樂劇 彰顯平等公義
家家有禮：Matilda音樂劇 彰顯平等公義
賞杯上紙雕插畫 夏日消暑
賞杯上紙雕插畫 夏日消暑
問專家：兩歲幼兒應變能力有限 不宜一人睡
問專家：兩歲幼兒應變能力有限 不宜一人睡
童讀好書：誰是第一名？ 聽故事學懂同理心
童讀好書：誰是第一名？ 聽故事學懂同理心
參加者心聲：明白人人有不同見解
參加者心聲：明白人人有不同見解
家家有禮：夜間泊車優惠 享受悠閒時光
家家有禮：夜間泊車優惠 享受悠閒時光
美食香味 挑戰你的鼻子
美食香味 挑戰你的鼻子
升學攻略：幼稚園及小學篇
升學攻略：幼稚園及小學篇
讀樂樂：跟小青蛙靜坐 培養專注
讀樂樂：跟小青蛙靜坐 培養專注
小學雞媽媽：所謂勇敢
小學雞媽媽：所謂勇敢
半職爸爸：童書中的道歉故事
半職爸爸：童書中的道歉故事
半個瑞典人：擁有自主自由的可貴
半個瑞典人：擁有自主自由的可貴
五個小孩的校長：最厲害的本領——邏輯思維
五個小孩的校長：最厲害的本領——邏輯思維
網樂天地：運動教曉年輕人的事
網樂天地：運動教曉年輕人的事
教大GPS：幼園師生 人人有壓力
教大GPS：幼園師生 人人有壓力
客座隨筆：親子教育——無限之戰
客座隨筆：親子教育——無限之戰
辣媽CEO：一代不如一代
辣媽CEO：一代不如一代
論盡教育：小婦人不理大事
論盡教育：小婦人不理大事