副刊

人物

下一篇 上一篇

地質達人胡兆基 石頭告訴你 活着為什麼

【明報專訊】我們總有過仰望蒼天，問生命的意義的時刻。科學家總是說，地球遲早會被太陽吃掉，既然終要走向滅亡，那生命的意義是什麼？或許石頭會給你答案……地質課程導師及導賞員胡兆基（Dennis）說，或者不是答案，而是啟示。生命在於體驗的過程，在於「愛」和做好自己。

Dennis是前線生態自然教育工作者，地理、環保手作及烹飪導師，也是全職爸爸。有人稱他為地質達人、石頭達人。他說地質深藏哲學、文化和美感，非常豐富，我們就跟他去看石頭吧！

香港人要面對2047年的問題，本來都夠迷惘，但科學家還告訴你人類會在太陽吃掉地球時滅絕。從動輒以億年計的宇宙長河中回看香港，真是細如納米，什麼也微不足道。但當我們跟着Dennis去看馬屎洲的沉積岩，看萬宜水庫的岩脈，又或跟隨他隨便看一下香港山脈，探究它們的年齡，走在其中，活在當下，感受風聲、海浪、樹木，或是看蜘蛛脫皮、螞蟻搬家……時間卻好像很漫長。

「能看到蜘蛛脫皮、螞蟻搬家，都很難得。馬屎洲其實是一個很好的戶外教室，從那裏的沉積岩可了解地質的時間，那正是二疊紀。」二疊紀就是約2億年以前，曾發生第3次生物大滅絕，90%以上生物死亡。地球共有5次生物大滅絕，「白堊紀時大部分生物都滅絕了，恐龍也在這時候絕種！」恐龍明明活了約1.6億年，最後都還是滅絕了，那是約6500萬年前的事。那人類呢？Dennis安靜的說：「人屬（Homo）至今約300萬年歷史，你抬頭看看山脈，2500萬年的山脈，我們謂之年輕，香港的山脈還比較老啊！」

地理講自然規劃 含哲學文化

但不管地球怎樣，太陽估計在幾十億年後就燃燒到盡頭，會自我膨脹成一個紅巨星，吸入周邊星體包括地球，人類日積月累承傳的文化都一併滅亡，生命有何意義？「是否這樣悲情？」Dennis反問。「我中學時漸漸愛上地理，開始『咪』地圖，了解世界，就是發覺地理很有趣。但從宏觀角度看，我發覺地理不止說地質，也講動物和人類，講自然規劃，也有哲學和文化。」要拆解人類在大自然的角色，地質和石頭能為大家帶來啟示。

Dennis是slash斜槓族，既擔當生態、地質教學和導賞，兼任園藝、繪畫及烹飪導師，這還不止，「我也是一個全職爸爸，女兒現在2歲零11個月。我要學習時間安排，例如我試過周六、日要到澳門教生態工作坊，周五當天在香港也有生態課，於是整天帶着在澳門工作坊要用的槌仔及工具，晚上8時坐船往澳門，9時到達還要去買盆栽，幸好買到……於是我學懂若到澳門工作，最好安排在下午」。Dennis有時還要到海外工作，曾為澳門當局舉辦生態知識及導賞培訓，帶領大學團體到台灣考察。

內蒙40日考察連遇4天災 學會謙卑

Dennis說，與石頭同行，會令人愈來愈謙卑。中學迷上地理後，他在大學順理成章入讀地理系，讀書時已到米埔接受培訓當兼職生態導賞員。不用等到地球末日，他在寫碩士論文時已一一遇上大自然給他的啟發與感悟。「那時我到內蒙古考察，40日內竟然遇上泥石流、沙塵暴和龍捲風，還有蚊災。」記者曾在陝西省遇過沙塵暴，就算封好了門窗，沙塵暴過後，整個房子仍沙塵滿佈，一張口，牙縫都是沙。蚊災呢，近年也愈來愈多，躲進旅館避得到嗎？Dennis說：「蚊災時，我已躲入旅館，但蚊大批的飛入來。這些大自然的難關，我一個一個面對，感到大自然的厲害，明白到人類別以為自己好叻，在大自然面前，你一下就死掉了。這些磨練，令我對大自然更謙卑。」Dennis生於1979年，他在內蒙的經歷距今已快20年了，近年全球面對氣候暖化帶來的變幻莫測的天災，也愈來愈頻繁。

雖然如此，但當Dennis帶大家去看香港的六柱石和岩脈，那些在石頭裂縫中形成的入侵岩體，他覺得仍然是樂觀和美好的。「香港人對大自然的態度，和20多年前我讀中學時很不同，那時我做地理考察和環保項目，大家會覺得我很極端；但今天的社會，見到媽媽們做環保都好叻，見到香港人對大自然的改變，我很開心！」

就算香港人對大自然的尊重、對地質和石頭的認識都提升了，全球仍然有很多環境問題。「對！南極現在內陸的冰川也裂開了，面積有成個紐約般大。關注氣候暖化是我工作的核心，是我對地質的熱情和價值觀。在此要提一下，地質是到處都有的岩石、岩脈……不止是地質公園裏的才叫地質。」

翻查資料，2013年美國太空總署拍攝到的衛星圖顯示，南極西部離海岸32公里的冰湖底層出現裂痕；2015年7月Geophysical Research Letters資料指裂出的南極冰山達582.7平方公里，正在由底部擴大至表面。氣候暖化的問題不言而喻！不用去上地質課，就在這裏隔着報紙跟Dennis老師上一課吧。「人類在大自然的角色，就是環保和珍惜。我不是hard sell，而是我親身經歷和學習，看到污染帶來的問題，人類的角色，就是對大自然好一點吧！」那地球遲早完的問題呢？「這問題貌似悲情！但從石頭看人類的進程，無論怎樣看，生命在地球上是一個過程，你要體驗人生，體驗愛，做好自己的責任。」從石頭而來的啟示，可能就是生命長河的悲或喜，或許就在大家心裏。

雖然科學家和天文學家告訴我們生命有盡頭，但天地悠悠，正如不少香港年輕人喜歡的《無盡》歌詞：「或許到最後沒有完美句號，仍然倔強冒險去征討，踏上這無盡旅途……難得夢一場革命不老！」

■給香港的話

「要在最壞的時代找到智慧，也許靠的是站在巨人的肩上——巨人，可以是書本內的知識和前人的經歷，也可以是億萬年岩石內的宏大和深邃，讓我們看到歷史的渺小、個人內在的靜定。只要明白宇宙與人類、地球與歷史當中的角色，任何年日，仍能安身立命，仍有體會人性光輝的機會，讓我們緊記這份盼望。」

■Profile

胡兆基（Dennis）

39歲，熱愛地理和自然生態，中大地理與資源管理學系碩士畢業。大學時期已開始當生態導賞員，畢業後曾任中大助教，也當過中學地理科教師、通識科導師，認為生活的點點滴滴都是文化，包括生態旅行、親子、讀書、環保、生涯規劃和了解地質等。7年前創立「點點生活文化坊」，現為自由工作者，包括前線自然教育工作者、香港專業進修學校導師、電台電視台嘉賓主持、生態旅遊培訓導師、自然攝影課程講師、自由撰稿人、盆栽設計導師、環保手作導師、烹飪導師等，曾帶團往台灣考察生態。工作以外是全職爸爸，女兒2歲零11個月，常跟隨他參加生態旅行，幼兒真率看待大自然，看着鳥，會說燕子飛得很低，聽到蟬鳴，會說天氣好熱，令Dennis深切感受孩子成長和大自然的關係。

文：朱一心

編輯：廖偉龍

電郵：feature@mingpao.com

上 / 下一篇新聞

深水埗「掃街」 歎盡創意美食
深水埗「掃街」 歎盡創意美食
後記：全職爸爸 愛做一家之「煮」
後記：全職爸爸 愛做一家之「煮」
舊國貨 那些年生活故事
舊國貨 那些年生活故事
蒐集舊物：達人最愛簡約搪瓷
蒐集舊物：達人最愛簡約搪瓷
百變家俬 用盡蝸居每一吋
百變家俬 用盡蝸居每一吋
購物須知：親身體驗品質 了解結構安全
購物須知：親身體驗品質 了解結構安全
保養服務：留意上門維修安排
保養服務：留意上門維修安排
假期出遊：全包式旅遊 輕鬆歎世界 入住峇里度假村 親子由朝玩到晚
假期出遊：全包式旅遊 輕鬆歎世界 入住峇里度假村 親子由朝玩到晚
其他選擇：馬爾代夫 入住全包式別墅
其他選擇：馬爾代夫 入住全包式別墅
馬來西亞 玩盡三大樂園
馬來西亞 玩盡三大樂園
假期出遊：海上「南極球」 好玩到彈起﹗
假期出遊：海上「南極球」 好玩到彈起﹗
本周Focus：採訪手記：開心暑假 陪伴勝過遊戲
本周Focus：採訪手記：開心暑假 陪伴勝過遊戲
活動推介：徵文比賽 編織故事
活動推介：徵文比賽 編織故事
活動推介：大型扭波展 周日打卡
活動推介：大型扭波展 周日打卡
重要日子提提你！
重要日子提提你！
索取Happy PaMa教得樂禮品
索取Happy PaMa教得樂禮品
上一課：了解規則重要 走進律師行 睇話劇「識」法
上一課：了解規則重要 走進律師行 睇話劇「識」法
家家有禮：Matilda音樂劇 彰顯平等公義
家家有禮：Matilda音樂劇 彰顯平等公義
賞杯上紙雕插畫 夏日消暑
賞杯上紙雕插畫 夏日消暑
問專家：兩歲幼兒應變能力有限 不宜一人睡
問專家：兩歲幼兒應變能力有限 不宜一人睡
童讀好書：誰是第一名？ 聽故事學懂同理心
童讀好書：誰是第一名？ 聽故事學懂同理心
參加者心聲：明白人人有不同見解
參加者心聲：明白人人有不同見解
家家有禮：夜間泊車優惠 享受悠閒時光
家家有禮：夜間泊車優惠 享受悠閒時光
美食香味 挑戰你的鼻子
美食香味 挑戰你的鼻子
升學攻略：幼稚園及小學篇
升學攻略：幼稚園及小學篇
讀樂樂：跟小青蛙靜坐 培養專注
讀樂樂：跟小青蛙靜坐 培養專注
小學雞媽媽：所謂勇敢
小學雞媽媽：所謂勇敢
半職爸爸：童書中的道歉故事
半職爸爸：童書中的道歉故事
半個瑞典人：擁有自主自由的可貴
半個瑞典人：擁有自主自由的可貴
五個小孩的校長：最厲害的本領——邏輯思維
五個小孩的校長：最厲害的本領——邏輯思維
網樂天地：運動教曉年輕人的事
網樂天地：運動教曉年輕人的事
教大GPS：幼園師生 人人有壓力
教大GPS：幼園師生 人人有壓力
客座隨筆：親子教育——無限之戰
客座隨筆：親子教育——無限之戰
辣媽CEO：一代不如一代
辣媽CEO：一代不如一代
論盡教育：小婦人不理大事
論盡教育：小婦人不理大事